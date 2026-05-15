Мәдениет және шоу-бизнес

Астанаға Италиядан Леонардо да Винчи жайлы көрме экспонаттары әкелінді

Астанаға Италиядан Леонардо да Винчи жайлы көрме экспонаттары әкелінді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 12:06 Сурет: Астана әкімдігі
Астанадағы Бейбітшілік және келісім сарайында 19 мамыр мен 30 қыркүйек аралығында әйгілі Леонардо да Винчидің өмірі мен ғылыми ізденістеріне арналған "Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance" халықаралық көрмесі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, бүгінде қалаға Рим және Флоренция музейлерінен Леонардо да Винчидің атақты Винчи кодекстеріндегі сызбалары мен жазбалары негізінде жасалған 40-тан астам толық көлемді механизм үлгілері жеткізілді. Экспонаттар қатарында ұшу аппараттары, инженерлік құрылымдар, әскери машиналар мен өз заманынан озық туған құрылғылар бар. Бұл өнертабыстар кейіннен заманауи технологиялардың бастауына айналды.

Көрме шамамен 3 мың шаршы метр аумақты қамтиды. Кеңістік ауа, су, жер және от тақырыптарына бөлінген. Бұл келушілерге Леонардоның табиғат күштерін, қозғалысты, адам анатомиясын және механика заңдылықтарын қалай зерттегенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жеке бөлім суретшінің ең танымал туындыларының репродукцияларына арналған. Көрме заманауи мультимедиалық форматта безендірілген. LED-туннельдер, цифрлық проекциялар мен голографиялық инсталляциялар Леонардо да Винчидің идеяларын визуалды түрде паш етіп, оның өнертабыстары қалай жұмыс істеуі мүмкін болғанын таныстырады.

Көрме Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Жобаны жүзеге асырушы – "Астана Концерт" компаниясы.

Көрме күн сайын сағат 10.00-ден 20.00-ге дейін демалыссыз жұмыс істейді. Мекенжайы: Тәуелсіздік даңғылы, 57, Бейбітшілік және келісім сарайы.

Бұған дейін 2026 жылғы 23 сәуірде Қазақстандағы Ресей Федерациясының мәдениет күндері аясында Астанада Ресей өнерпаздарының гала-концерті өткенін жазғанбыз.

"Самға, Balapan!" жүлдесі батылдығымен, білімімен дараланған балаларға берілді
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
