Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандағы Ресей Федерациясының мәдениет күндері аясында Астанада Ресей өнерпаздарының гала-концерті өтті

ҚР-дағы Ресей Федерациясының мәдениет күндері аясында Астанада Ресей өнерпаздарының гала-концерті өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 23:03 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
Астанада Қазақстандағы Ресей Федерациясының мәдениет күндерінің ашылу салтанатында ауқымды гала-концерт ұйымдастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға ҚР Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин, ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Ресей Федерациясы Мәдениет министрінің орынбасары Андрей Малышев, сондай-ақ екі елдің дипломатиялық корпусы мен шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысты.

Гала-концерт бағдарламасында бүкілресейлік және халықаралық байқаулардың лауреаты Софья Онопченконың, башқұрттың "Ay Yola" фолк-тобының, "Саха (Якутия) Республикасының мәдениет саласының үздігі" құрметті атағының иегері Олена Уутайдың және өзге де өнерпаздардың хореографиялық, аспаптық және вокалдық-аспаптық нөмірлері ұсынылды. Сонымен қатар қалмақтың халық музыкасы мен буряттың халық әндері шырқалды. Кеште Мәскеу мемлекеттік академиялық "Гжель" би театры, Дағыстанның еңбек сіңірген академиялық "Лезгинка" би ансамблі және Қалмақия мемлекеттік "Ойраты" би театры өнер көрсетті.

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

Айта кету керек, Қазақстандағы Ресей Федерациясының мәдениет күндерінің бағдарламасы екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған мазмұнды іс-шараларды қамтиды. Осы күні Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде "Мәдени дәстүрлерді біріктіру және заманауи шығармашылық тәжірибелер: Қазақстан мен Ресейдің мәдени ынтымақтастығы" атты дөңгелек үстел өтіп, онда жаңа бірлескен жобалар талқыланды. Бұдан бөлек, елордада Қазақстандағы Ресей киносының фестивалі басталды. Фестиваль көрсетілімдері 26 сәуірге дейін жалғасады. Ал, мәдениет күндерінің ашылуындағы ең басты оқиға Ресей өнерпаздарының гала-концерті болды.

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

Осыдан алты ай бұрын Ресейде Қазақстанның мәдениет күндері табысты өткен болатын. Оның аясында көрермендер Ә.Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінің қорынан жасақталған "Қазақстан өнерінің жауһарлары" көрмесімен танысып, Қазақстан киносы күндеріне қатысып, сондай-ақ "Парасат майданы" спектаклін тамашалады. Бағдарлама Үлкен театрда ұйымдастырылған Қазақстан өнерпаздарының гала-концертімен аяқталды. Мемлекет басшыларының қатысуымен өткен айтулы оқиға мазмұнды бағдарламасымен айрықша әсер қалдырды.

Бұған дейін Қазақстандағы Ресейдің мәдениет күндері аясында екі елдің мәдени ынтымақтастығына қатысты жобалар талқыланғанын жазғанбыз.

Армениядағы Қазақстан мәдени күндері аясында гала-концерт өтті
Тоқаев пен Хачатурян Арменияның Қазақстандағы мәдениет күндерінің ашылу салтанатына қатысты
Тоқаев пен Жапаров екі ел өнерпаздарының гала-концертін тамашалады
Единогласным решением судей завершился стартовый бой Аиды Абикеевой на Кубке мира
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Египте
Нападающий сборной Казахстана набрал два очка в матче за выход в словацкую Экстралигу
Экс-чемпион UFC назвал Царукяна единственным реальным испытанием для Топурии
