Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген БҰҰ агенттігі – ХКҰ жаһандық ізгі ниет елшісі ретінде Бангладешке барды

Димаш Құдайберген, Бангладеш, БҰҰ, миссия, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 22:04 Сурет: dimashnews/Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026
БҰҰ-ның көші-қон жөніндегі жаһандық ізгі ниет елшісі Димаш Құдайберген гуманитарлық миссия аясында Кокс-Базар өңіріне келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 18 мамырда dimashnews.com сайты жазды:

"Кокс-Базар ауданында тұрақты гуманитарлық қолдауды қажет ететін мәжбүрлі қоныс аударған адамдардың едәуір бөлігі тұрады. Халықаралық ұйымдар мен жергілікті серіктестер тұрғын үймен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, білім беру мен әлеуметтік қолдау бағыттары бойынша көмек көрсетуді жалғастыруда. Бұл өңір климаттық және табиғи қауіп-қатерлерге байланысты қосымша сын-қатерлерге де тап болып отыр. Атап айтқанда, маусымдық су тасқындары мен циклондар гуманитарлық қызметтің жүзеге асырылуын және жергілікті қауымдастықтардың тұрмыс жағдайын күрделендіруде".

Гуманитарлық миссия аясында Халықаралық көші-қон ұйымының Кокс-Базар өңіріндегі гуманитарлық бастамаларымен танысуға, сондай-ақ халықаралық қауымдастықтың назарын гуманитарлық қолдау мен өңірдің даму мәселелеріне аударуға бағытталған бірқатар кездесулер мен сапарлар жоспарланған.

Бұған дейін Қазақстан Бакуде өткен БҰҰ форумында тұрақты қалаларды дамытуға қатысты өз тәсілдерін алға тартқанын жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
