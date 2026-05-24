Францияда 79-шы Канн халықаралық кинофестивалі өз мәресіне жетті
"Алтын пальма бұтағы", 79-шы Канн халықаралық кинофестивалінің басты жүлдесі румындық режиссер Кристиан Мунджиудың "Фьорд" фильмі жұлып алды, делінген ұйымдастырушы органның сайтындағы хабарламада.
Фильмде дәстүрлі, діни танымдағы румыниялық ерлі-зайыптылардың басынан өткен оқиға суреттеледі. Олар жақсы өмірді іздеп, бес баласымен бірге Норвегияға көшіп барады. Скандинавиялық ертегі шынайы шындық араласқан сәтте сұйыла бастайды. Жаңа мектепте мұғалімдер қыздардың бірінің денесінен көгеруді байқайды. Нұсқауға сәйкес қатаң әрекет ете отырып, мұғалімдер дереу дабыл қағады. Жедел тергеу шаралары қолға алынып, соның нәтижесінде кез-келген ата-ана үшін қорқынышты жағдайы орын алады: мемлекеттік қызметтер бір күнде барлық баланы отбасынан тартып алады.
Киносыншылар Мунджиу фильмі тек шытырман оқиғалар желісіне құрылған детектив жанры ғана емес, жүйенің ізгі ниеті жазалау құралына қалай айналатынын және әртүрлі мәдениеттердің жеке және рұқсат етілген шекараларды қалай басқаша қабылдайтынын, сондықтан бұл ретте терең зерттеу қажеттігін көрсететінін баса атап өтеді.
Фестивальдің басқа жеңімпаздары:
- Гран-при - "Минотавр", режиссері Андрей Звягинцев.
- Қазылар алқасының сыйлығы – "Арманның шытырман оқиғасы", Валески Гризебах.
- Үздік режиссер - Павел Павликовский ("Отан"), Хавьер Амбросси және Хавьер Калво ("Қара доп").
- Үздік актер - Валентен Кампань және Эммануэль Маччиа ("Қорқақ").
- Ең үздік актриса – Вирджини Эфира және Тао Окамото ("Тұтқиылдан").
- Ең үздік сценарий - Эммануэль Марре ("Біз қалай құтылдық").
- "Ерекше көзқарас" - режиссер Мари - Клементин Дусабежамбо ("Құдайдың балалары").
- "Алтын камера" - "Бен'Имана" (Мари-Клементин Дусабежамбо).
- "Алтын пальма бұтағы", киноға қосқан үлесі үшін (құрметті сыйлық) – Барбра Стрейзанд.
- Үздік қысқаметражды фильм - For the Opponents (Федерико Луис Тачелла).
