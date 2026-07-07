Батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті - Қазақстан құрамасының нәтижесі
Сурет: olympic.kz
Португалияның Коимбра қаласында батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстан құрамасы сапында ерлер арасындағы жекелей секірулерде Никита Тумаков 35-орын, Ерлан Тасмағанбетов 46-орын, Роман Барков 49-орынға жайғасты.
Әйелдер арасындағы жекелей сайыста Евгения Чернышева 35-орыннан көрінсе, Виктория Бутолина 46-орынға тұрақтады.
Ал синхронды секіруде Никита Тумаков пен Ерлан Тасмағанбетов 13-орынға табан тіресе, Виктория Бутолина және Евгения Чернышева 16-орынмен жарысты аяқтады.
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