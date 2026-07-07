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Спорт

Батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті - Қазақстан құрамасының нәтижесі

Батуттағы гимнастика, Әлем кубогының кезеңі, Парагвай, Қазақстан құрамасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 19:28 Сурет: olympic.kz
Португалияның Коимбра қаласында батуттағы гимнастикадан Әлем кубогының кезеңі өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстан құрамасы сапында ерлер арасындағы жекелей секірулерде Никита Тумаков 35-орын, Ерлан Тасмағанбетов 46-орын, Роман Барков 49-орынға жайғасты.

Әйелдер арасындағы жекелей сайыста Евгения Чернышева 35-орыннан көрінсе, Виктория Бутолина 46-орынға тұрақтады.

Ал синхронды секіруде Никита Тумаков пен Ерлан Тасмағанбетов 13-орынға табан тіресе, Виктория Бутолина және Евгения Чернышева 16-орынмен жарысты аяқтады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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