#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.8
545.99
6.6
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандық ұстаз әлемнің үздік тревел-блогері атағына ие болды

Қазақстандық ұстаз, тревел-блогер, Дастан Мұхамедрақым, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.05.2026 10:57 Сурет: видеодан алынды
Қазақстандық блогер Дастан Мұхамедрахим Францияның Канн қаласында өткен WIBA Travel Awards марапаттау рәсімінде "Үздік саяхатшы-блогер 2026" номинациясының жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Осылайша қазақстандық блогердің есімі әлемге танымал инфлюенсерлермен қатар аталды.

Айта кетсек, әлемнің үздік тревел-блогері атанған Дастан биыл 25 сәуірде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездескен болатын.

Ол кезде блогер парақшасында:

"Мен негізі "Қазақ тілі және әдебиеті" пәнінің мұғалімімін, бірақ жан дүнием үнемі шығармашылыққа тартып тұрды. Сөйтіп, бірнеше жыл бұрын блогерлікті бастаған кезде, мұндай дәрежеге жетемін деп күтпедім", деп жазған еді.

Дастан дрон мен камераларды пайдалана отырып, Қазақстан және өзге елдердің табиғатын видеоға түсіріп, блогында үнемі жариялап отырады. Оның роликтері арқылы милиондаған шетелдік Қазақстанның табиғаты, мәдениеті, туристік орындарымен танысып, кеңінен мағлұмат алып отырады. Соңғы бір жыл ішінде оның көптеген ролигі миллиондаған қаралым жинап, кейбірі Instagram желісінің ресми парақшалары мен ұсынымдарына шыққан.

WIBA Awards – халықаралық деңгейде танылған контент авторларын марапаттайтын беделді сыйлықтардың бірі. Бұл марапат digital-индустрияға ықпал етіп, аудитория назарын аудара алған авторларға табысталады.

Дастан Мұхамедрахимнің видеолары табиғаттың көркін, түрлі қалалардың атмосферасын және елдердің мәдениетін ерекше кино стилінде көрсетуімен ерекшеленеді.

Айта кетейік, бұған дейін Дастан Мұхамедрахим WIBA Awards 2026 жеңімпаздарының қатарына енгенін хабарлаған болатын. Алайда марапатты табыстау рәсімі енді ұйымдастырылды.

Бұған дейін Францияда 79-шы Канн халықаралық кинофестивалі өз мәресіне жеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақтың шапаны Уилл Смиттің иығында: қазақстандық блогердің тосын сыйы
11:42, 11 қаңтар 2026
Қазақтың шапаны Уилл Смиттің иығында: қазақстандық блогердің тосын сыйы
Елдос Сметов, Жылдың үздік дзюдошысы, Хидаят Гейдаров
23:00, 03 ақпан 2025
"Қарағандының тумасы Сметовтың алдын орап кетті". "Жылдың үздік дзюдошы" атағы кімге бұйырды
Қазақстандық фильм Америкадағы фестивальде жеңіске жетті
10:19, 17 қазан 2024
Қазақстандық фильм Америкадағы фестивальде жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ганикызы поспорит за бронзу ЧА
13:04, Бүгін
Ещё одна борчиха из Казахстана Ганикызы претендует на "бронзу" чемпионата Азии в Дананге
Хусаинова на ЧА во Вьетнаме
12:41, Бүгін
Казахстанская борчиха Хусаинова проиграла узбечке и ушла в схватку за "бронзу" ЧА в Дананге
Нураков на ЧА среди молодежи в Дананге
12:18, Бүгін
Казахстанский "классик" Нураков поборется за "бронзу" ЧА-2026 во Вьетнаме
Омирбек пробилась в полуфинал ЧА по борьбе
11:58, Бүгін
Казахстанская борчиха Омирбек победила узбечку и вышла в полуфинал ЧА во Вьетнаме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: