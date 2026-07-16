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Мәдениет және шоу-бизнес

Дастан Сәтпаев пен ByDastann Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды

Дастан Сәтпаев пен ByDastann Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 20:24 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстандық футболшы Дастан Сәтпаев пен блогер ByDastann Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.

"Еліміздің танымал футболшысы, "Челси" клубының ойыншысы Дастан Сәтпаев пен белгілі тревел-блогер Дастан Мұхамедрахым (ByDastann) Халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, 2026 жылды БҰҰ Бас Ассамблеясы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен тұрақты даму мақсатындағы Халықаралық волонтерлер жылы деп жариялаған еді.

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Айдос Қали
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