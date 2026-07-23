Анджелина Джоли мен Брэд Питтің қызы әкесінің тегінен ресми түрде бас тартпақ
People басылымының мәліметінше, енді ол Вивьен Маршелин Джоли деген есімді пайдалануды жоспарлап отыр. Сотқа тапсырылған құжаттарда тегін өзгертуге "жеке жағдайлар" себеп болғаны көрсетілген.
Бұл мәселеге қатысты сот отырысы 2026 жылғы 2 қарашаға белгіленген.
Айта кетейік, Вивьен бұған дейін де кәсіби қызметінде әкесінің тегін қолданбаған. 2024 жылы ол анасымен бірге продюсерлік еткен The Outsiders Бродвей мюзиклінің бағдарламасында Вивьен Джоли деген атпен көрсетілген. Онда "Питт" тегі мүлде жазылмаған.
Вивьен – Анджелина Джоли мен Брэд Питтің әкесінің тегінен заңды түрде бас тартуға әрекет жасаған төртінші баласы.
Brad Pitt and Angelina Jolie's daughter Vivienne filed a petition just days after her 18th birthday to legally drop her dad's last name, requesting she be known as Vivienne Marcheline Jolie. https://t.co/rI53B3OUfA pic.twitter.com/70sF5C3Ofd— E! News (@enews) July 22, 2026
Бұған дейін оның бауырлары Мэддокс, Захара және Шайло да осындай рәсімді бастаған. Захара Марлидің тегін өзгерту туралы өтініші 2026 жылғы 28 қыркүйекте, ал Мэддокс Чиванның өтініші 14 қыркүйекте қаралады.
Еске салсақ, Анджелина Джоли мен Брэд Питт 2016 жылы айырылсқандарын мәлімдеген болатын. Алайда, ажырасу процессі ұзаққа созылып, 2024 жылы ресми түрде аяқталған.