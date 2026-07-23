Қарағандыда Қызыл кітапқа енген жыртқыш құстарды заңсыз ұстау әрекеті бойынша тың мәліметтер белгілі болды
ҚМА мәліметінше, Қазақстан ұлттық аңшылық құрамасының мүшесі 2017 жылдан бері Қарағандыдағы өз үйінің аумағында заңсыз құс тәлімбағын ұстап келген.
Тінту барысында құқық қорғау органдары 35 жыртқыш құсты тәркілеген. Олардың арасында лашын мен сұңқарлар, бүркіттер және ителгілер болған. Күдікті қамауға алынып, тәркіленген құстар уақытша Қарағанды хайуанаттар бағына берілген.
Сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін құстарды табиғи мекендеу ортасына қайта жіберу жоспарланып отыр.
Қарағанды хайуанаттар бағының баспасөз қызметі бұл жағдайға қатысты қосымша түсініктеме беріп, құстар саны бастапқы айтылғаннан да көп болғанын хабарлады. Олардың мәліметінше, 2026 жылдың ақпан айында қылмыстық іс аясында құқық қорғау органдары тәркілеген 40 жыртқыш құс уақытша ұстау үшін хайуанаттар бағына жеткізілген.
Олардың ішінде 32 ителгі, 6 бүркіт, 1 қаршыға, 1 сұңқар болған. Мамандардың айтуынша, ақүрпектің көпшілігі өте әлсіз жағдайда келген.
"Құстар Қарағанды және Павлодар облыстарының әртүрлі аймақтарынан тәркіленді. Бұған дейін олар өздерінің биологиялық қажеттіліктеріне сай келмейтін жағдайда ұсталған", – деді хайуанаттар бағы мамандары.
Құстар келгеннен кейін барлығы бірден келушілер кіре алмайтын жеке жабық орынға орналастырылған. Алайда бір мезетте 32 ителгіні ұстау хайуанаттар бағы үшін үлкен қиындық тудырған. Хайуанаттар бағы өкілдерінің айтуынша, бұған дейін олардың коллекциясында бұл құстың екі данасынан артық болмаған.
"Ителгі – аумаққа таласатын жыртқыш құс. Оларға жеке қоршаулар қажет. Көп мөлшерде бірге ұстау құстардың күйзеліске түсуіне, бір-бірімен қақтығысуына және иммунитетінің төмендеуіне әкеледі", – деп түсіндірді Қарағанды хайуанаттар бағының баспасөз қызметі.
Құстардың жағдайын тексергеннен кейін ақүрпектерді уақытша Түркістан облысындағы "International Fund for Houbara Conservation – Kazakhstan" корпоративтік қорына беру туралы шешім қабылданған. Бұл ұйым аңшылық құстарды күтіп-баптау және оңалту жұмыстарымен айналысады.
Құстардың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында олар бұл қорда 2027 жылдың мамырына дейін болады.
Ал алты бүркіт әзірге Қарағанды хайуанаттар бағында қалдырылған. Хайуанаттар бағының мәліметінше, барлық бүркіт мамандардың тұрақты бақылауында. Оларға толыққанды күтім жасалып, дұрыс тамақ беріледі.
"Негізгі ет рационына (сиыр еті, тауық еті) қоса, жыртқыш құстарға арнайы тірі жем – балапан мен бөдене үнемі сатып алынады. Бұл олардың толыққанды қоректенуінің маңызды бөлігі", – деп хабарлады хайуанаттар бағы.