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Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандық музыкант Сеул сахнасын бағындырды

Сахна, Корея, Эльдар Сапарбаев, виолончелист, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 22:57 Сурет: teatrpavlodar.ru
Белгілі виолончелист Эльдар Сапараев пен Кореяның маңдайалды скрипкашысы Эдвин Кимнің бірлескен концерті үлкен қошеметпен өтті. Кештің басты оқиғасы Иоганнес Брамстың монументалды Қос концертін орындау болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Толассыз күш-қуатты талап ететін туынды мінсіз орындалды, деп хабарлайды 24.kz.

"Бұл менің ең сүйікті шығармаларымның бірі. Брамс тек виолончельге арналған жеке концерт жазған жоқ, ол виолончель мен скрипканы үндестіре білді. Бұл әйел мен еркек жанының түйісуі секілді! Өзі өмір бойы ерекше жақсы көрген әйел – Клара Шуманға деген сезімін осылай жеткізеді. Музыка арқылы ғасырлар бойы бізге берілген осы эмоцияларды бастан кешудің жөні бір бөлек".Эльдар Сапараев, виолончелист
"Эльдар – керемет виолончелист. Жүрегі суық адам ешқашан жылы музыка орындай алмайды, ал Эльдардың бойында оразан зор жылылық пен қуатты энергия бар. Ол маған өлшеусіз шабыт сыйлайды, мен оны әріптес ретінде өте қатты сыйлаймын. Маған Қазақстан қызықты көрінеді. Себебі онда біздің қандастарымыз – корейлер көп тұрады, сондықтан сіздің елде концерт берсем деген ниетім бар". Эдвин Ким, скрипкашы

Концерт онлайн көрсетіліп, экран алдына орасан зор аудитория жинады, ал залдың ішінде отырып, тамашалағандар таңданыстарын жасыра алмады.

"Қазақстаннан келген виолончелист Сапараевтың өнерін тұңғыш рет тыңдап тұрмын. Ол шексіз музыкалық талғамы бар көрнекті орындаушы. Брамстың қос концертін үлкен ләззатпен тыңдадым – оның орындау мәнері біздің маңдайалды скрипкашымыз Эдвин Кимнің шеберлігімен тамаша үндесіп тұр". Ким Гван Хун, музыкант

Беделді Любляна университетінің профессоры Эльдар Қазақстаннан шыққан талантты жастарды белсенді қолдап жүр. Бүгінде оның сыныбында Батырхан Иссак, Данагүл Әжікенова және Юранай Сайран атты үш студент оқиды.

Бұған дейін Түркістанда Ясауи кесенесі маңындағы қорған қабырғасы жөнделіп жатқаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
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