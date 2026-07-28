Димаш Құдайбергеннің жаңа әні жапон даласында шырқалмақ
Dimashnews.com басылымының айтуынша, бағдарламаның басты шығарылымдарының бірі ретінде әншінің "Aqerke" атты жаңа композициясы алғаш рет Kiryu FM радиосының эфирінде ұсынылады.
Kiryu FM радиостанциясы 2020 жылдан бері, яғни алты жыл бойы жапон тыңдармандарын Димаш Құдайбергеннің шығармашылығымен жүйелі түрде таныстырып келеді.
Осы уақыт ішінде орындаушының барлық жаңа музыкалық туындылары радиостанция эфирінде тұрақты түрде беріліп, бірнеше мәрте оның өнеріне арналған арнайы бағдарламалар ұйымдастырылды.
Кезекті Dimash Special арнайы шығарылымы Dimash Japan Fan Club жапон жанкүйерлер клубының өкілдерінің қатысуымен дайындалды. Бағдарлама аясында "Aqerke" әнімен қатар Love’s Not Over Yet, Kieli Meken, Love of Tired Swans, Daididau, Omir және Olimpico композициялары да эфирден орын алады.
Бұған дейін қазақстандық музыкант Сеул сахнасын бағындырғанын жазғанбыз.