"Өмірлік жоспарымды өзгертті": Бразилияда жүкті модель тәжінен айырылды
20 жастағы модель әлеуметтік желіде байқауға қатысқаннан кейін өзінің жүкті екенін білгенін айтты. Оның сөзінше, ұйымдастырушылардың мұндай шешімі өзі үшін күтпеген жағдай болған.
"Өмір менің жоспарларымды ешқашан елестете алмайтындай етіп өзгертті. Бүгінде алдымда жаңа жол басталғанын түсінемін. Мен бұл кезеңді сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен қабылдаймын", – деді Лара Марина.
Ол жүктіліктің мақсаты мен болашаққа арналған жоспарларын өзгертпейтінін де атап өтті.
Metropoles басылымының жазуынша, байқауды өткізген Concurso Nacional de Beleza (CNB) ұйымы титулдан айыру туралы шешім ережелер мен келісімшартты ішкі талдау нәтижесінде қабылданғанын мәлімдеді.
Сонымен қатар 2026 жылғы байқау ережесінде жалғызбасты аналар мен ажырасқан әйелдердің қатысуына рұқсат берілген. Алайда жарияланған талаптарда жүктілікке қатысты нақты ереже болмаған.
CNB өкілдері модельдің титулдан айырылуын тәжді сақтап қалуға сәйкес келмейтін келісімшарттық міндеттемелердің бұзылуымен байланыстырды. Ұйым әзірге қосымша түсініктеме берген жоқ.
Бұған дейін "Мисс Ақтау 2022" атағының иегері Жанна Кубышеваның сұлулық байқауындағы жеңімпаз тәжін жұмыс каскасына айырбастағаны туралы жазған болатынбыз.