Әнші Линда Қазақстанда концерт береді
Сурет: Instagram/lindageyman
2026 жылғы 30 тамызда ресейлік әнші Линда әлеуметтік желідегі парақшасында Қазақстанның екі қаласында концерт өткізетінін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әншінің Алматыдағы концерті 29 қарашаға, ал Астанадағы концерті 30 қарашаға жоспарланған.
Қазақстанның әнші үшін орны ерекше. Оның шын аты – Светлана Гейман. Ол 1977 жылғы 29 сәуірде Кентау қаласында дүниеге келген және өмірінің бірнеше жылын осы қалада өткізген.
Ол 30 тамызда Қонаев қаласында өткен FAMILY ROCK FEST фестивалінде өнер көрсетті.
"Қазақстан, жүректеріміздің дүрсілін сезінуге мүмкіндік берген осы таңғажайып күй үшін, туған жерім үшін рақмет!" – деп жазды ол Instagram желісінде.
Бұған дейін ресейлік әнші Ольга Бузованың Алматыда 2026 жылғы 9 қазанға жоспарланған концерті өтпейтіндігі туралы жазған болатынбыз.
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