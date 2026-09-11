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Мәдениет және шоу-бизнес

Алматылық ару Энрике Иглесиасқа сыйлық табыстау үшін оны қонақүй алдында үш сағат күтті

Алматылық әйел Энрике Иглесиасқа сыйлық табыстау үшін қонақүй алдында үш сағат күтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 16:50 Сурет: Instagram/nadytsay
Алматы тұрғыны Нади Цай әнші Энрике Иглесиастың Қазақстанға келуіне орай өнерпаздың бейнесіндегі қонжық тігіп шыққан. Дизайнер ойыншықты жасауды 2026 жылғы 20 тамызда бастаған. Ал 10 қыркүйекте Цай сыйлықты әншіге қалай табыстағанын көрсетіп, айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, сырт көзге бәрі оңай болғандай көрінуі мүмкін. Алайда шын мәнінде бұл сәтке жету үшін бірнеше сағат бойы күтуге, уайымдауға және не болары белгісіз жағдайды бақылауға тура келген.

Сыйлықты жеке табыстауды ұйымдастыру мүмкін болмайтыны белгілі болған соң, әйел осындай кездесулерді ұйымдастыруда тәжірибесі бар екі қазақстандық қызбен байланысқан.

"Олар бір күн бұрын-ақ ақпарат іздеп, адамдармен сөйлесіп, бұл оқиғаның соңы сәтті аяқталуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Алинаға ерекше алғыс айтамын. Ол басынан бастап осы іске белсенді араласып, соңына дейін бізге үмітімізді үзбеуге көмектесті", – деді Нади Цай.

Осылайша, олар Иглесиасты тым болмаса көріп қалу және қонжықты табыстауға мүмкіндік бола ма, соны білу үшін қонақүйдің алдында шамамен үш сағат тұрған.

"Бізден қонақүйдің шығаберісінен екі рет алыстауды сұрады. Ұзақ уақыт бойы тіпті дұрыс жерде тұрғанымызға да сенімді болмадық. Ең қиыны – әншінің менеджментімен келісу мүмкін болмады, сондықтан бізді оған жақындатпады. Ал оның командасындағы жігіттермен кездескен кезде, олар бізге өте жылы қабақ танытып, қолдау білдірді. Қонжық оларға қатты ұнады. Бұл бізге одан әрі әрекет етуге күш берді", – деді Нади Цай.

Кейін қазақстандықтар өздері әрекет етпесе, бұл оқиғаның соңы сәтсіз аяқталуы мүмкін деген қорытындыға келген.

"Көлік қозғала бастаған кезде, бұл біздің жалғыз мүмкіндігіміз екенін түсіндік. Алина бірден әрекет етіп, Энрикенің назарын аудара алды. Көлік тоқтап, ол есікті ашты. Біз бірнеше сағат бойы уайымдаған жағдай бірнеше минуттың ішінде орындалды. Сондықтан Энрике қонжықты қолына алған сәт біз үшін жай ғана әдемі видео емес еді. Мен үшін ең маңыздысы – қонжықтың өз иесіне жеткенін көру болды", – деді Нади Цай.
  • Бұл оқиға Қазнет қолданушыларының да көңілінен шықты.
  • "Мен де қатты уайымдап отырдым. Жеткізіп үлгергендерің қандай жақсы",
  • "Жарайсыңдар! Мен Атырауда тұрсам да, уайымдап отырдым",
  • "Құдайым-ай, қандай жақсы адам",
  • "Миссия орындалды!" "Керемет! Бәрінің сәтті болғанына қуаныштымын. Берілмей, соңына дейін барғандарың жарайсыңдар", – деп жазды қолданушылар.

Бұған дейін Цай ойыншықты жасау барысын да егжей-тегжейлі көрсеткен болатын.

Энрике Иглесиас Қазақстанда алғаш рет қыркүйек айында өнер көрсетті. 3 қыркүйекте Астанадағы "Астана Аренада", ал 5 қыркүйекте Алматыдағы Орталық стадионда концерт берді.

Әнші өзінің танымал Hero, Bailamos сияқты хиттерін орындап, әлеуметтік желідегі парақшасында қазақстандықтарға ыстық ықыласы үшін алғыс айтты.

Бұған қоса, гастрольдік сапарының бір күнінде би ұжымы музыкантқа тосынсый жасап, оның танымал әндерінің біріне динамикалық лезгинка билеген болатын. Энрике болған жағдайды видеоға түсіріп қана қоймай, оны өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында "Kazakstan!" деген қысқа жазумен бөлісті.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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