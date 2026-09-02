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Қоғам

Энрике Иглесиастың концертіне байланысты Астананың кей көшелерінде көлік қозғалысы шектеледі

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 10:10 Фото: pixabay
Астана әкімдігі 2026 жылғы 3 қыркүйекте өтетін әлемге әйгілі әнші Энрике Иглесиастың концертіне байланысты "Астана Арена" маңында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілетінін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Испаниялық өнерпаздың елордадағы концерті сағат 20:00-де басталады. Көрермендердің қауіпсіздігі мен қолайлылығын қамтамасыз ету үшін стадион маңындағы көлік қозғалысы уақытша шектеледі.

Шектеу:

"Алау" мұз сарайынан бастап Марко Поло көшесі бойынша;

"Сарыарқа" велотрегі бастап Месроп Маштош көшесі бойынша енгізіледі.

Әкімдік жүргізушілерден қала бойынша қозғалыс кезінде уақытша шектеулерді ескеруді сұрады.

"Маршрутты алдын ала жоспарлап, мүмкіндігінше қоғамдық көлікпен немесе шаттл-маршруттармен жүруге кеңес беріледі. Бұл стадион маңындағы кептеліс пен тұраққа қатысты қиындықтардың алдын алуға көмектеседі", – деді әкімдік өкілдері 2026 жылғы 1 қыркүйекте.
Энрике Иглесиастың концертіне байланысты Астанада кей көшелерде көлік қозғалысы шектеледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 10:10

Сурет: Астана қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар концерт кезінде арнайы шаттл-маршруттар іске қосылады.

Шаттл автобустары мына тұрақтардан қатынайды:

  • Елорда циркі жанындағы тұрақ;
  • "Хазрет Сұлтан" мешіті жанындағы тұрақ;
  • Қажымұқан көшесіндегі "Қазақстан" спорт кешені жанындағы тұрақ;
  • "Нұр-Сұлтан" мешіті (Бас мешіт) жанындағы тұрақ.

Энрике Иглесиастың Қазақстанда концерт беретіні 2026 жылғы 6 наурызда белгілі болды. Әнші Instagram парақшасында 3 қыркүйекте Астанадағы "Астана Аренада", ал 5 қыркүйекте Алматыдағы Орталық стадионда концерт өткізетінін хабарлаған.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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