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Қоғам

Энрике Иглесиастың концерті қарсаңында астаналықтарға жақсы жаңалық айтылды

Энрике Иглесиастың концерті қарсаңында астаналықтарға жақсы жаңалық айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 13:46 Сурет: Instagram/enriqueiglesias
Әлемге әйгілі испаниялық әнші Энрике Иглесиас бірнеше күннен кейін Астанада концерт береді. Осыған байланысты елорда әкімдігі бүгін, 2026 жылғы 1 қыркүйекте, тұрғындарға жағымды жаңалық жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік мәліметінше, өнер иесінің концерті өтетін күні көрермендер үшін арнайы шаттл бағыттары іске қосылады.

"3 қыркүйек күні сағат 20:00-де елордада әлемге әйгілі әнші Энрике Иглесиастың концерті өтеді. Көрермендерге қолайлы жағдай жасау және көлік жүктемесін азайту мақсатында сол күні арнайы шаттл бағыттары ұйымдастырылады. Автобустар сағат 16:00-ден бастап қаланың төрт нүктесінен жолаушыларды "Астана Арена" стадионына жеткізеді. Іс-шара аяқталған соң көрермендерді кері тасымалдайды, – делінген Астана әкімдігінің хабарламасында.

Арнайы автобустар мына орындардан қатынайды:

  • Астаналық цирк маңындағы автотұрақ;
  • "Әзірет Сұлтан" мешітінің автотұрағы;
  • Қажымұқан көшесіндегі "Қазақстан" спорт кешенінің автотұрағы;
  • "Нұр-Сұлтан" мешітінің (Бас мешіт) автотұрағы.
Энрике Иглесиастың концерті қарсаңында астаналықтарға жақсы жаңалық айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 13:46

Сурет: gov.kz

Шаттл автобустары концерт басталғанға дейін және іс-шара аяқталғаннан кейін екі бағытта қатынайды.

" Қосымша шаттл бағыттарының іске қосылуы жолдағы кептелісті азайтып, елорда тұрғындарының жайлы жүріп-тұруына мүмкіндік береді, – деп мәлімдеді әкімдіктің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар көрермендер концерт өтетін жерге жылдам әрі ыңғайлы жету үшін "Тарлан Астана" жеңіл рельсті көлігін пайдалана алады.

Энрике Иглесиастың Қазақстанда концерт беретіні 2026 жылғы 6 наурызда белгілі болды. Әнші Instagram парақшасында 3 қыркүйекте Астанадағы "Астана Аренада", ал 5 қыркүйекте Алматының Орталық стадионында өнер көрсететінін хабарлады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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