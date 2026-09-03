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Қоғам

Алматыдағы сегіз ірі көшені реконструкциялау аясында 17 шақырым веложол салынады

Алматыда сегіз қала көшесі мен Тұңғыш Президент саябағын кешенді көркейту жұмыстары жалғасып келеді. Жобалар Сәтбаев, Розыбакиев, Жароков, Тимирязев, Жандосов, Масанчи көшелерінде, сондай-ақ Сейфуллин және Абай даңғылдарында жүзеге асырылып жатыр. Аумақтардың жалпы ұзындығы шамамен 34 шақырым. Көркейту жұмыстары аумақтарды қасбеттен қасбетке дейін жаңартуды қамтиды. Атап айтқанда, тротуарлар мен жүргінші аймағын салу, көгалдандыру, автоматты суару жүйесін орнату, сыртқы жарықтандыру мен инженерлік желілерді жаңғырту, шағын сәулет нысандарын орналастыру, сондай-ақ балалар және спорт алаңын салу көзделген. Қазіргі уақытта нысандарда жүргінші инфрақұрылымын, инженерлік желілер мен сыртқы жарықтандыру жүйесін салу және көгалдандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Жоба аясында 4 357 ағаш және 795 мыңға жуық бұта егу жоспарланған. Жасыл желекті күтіп ұстау үшін жалпы ұзындығы шамамен 1 012 шақырым болатын автоматты суару жүйесі салынады. Сонымен қатар 60-қа жуық балалар және спорт алаңын салу, велосипед инфрақұрылымын дамыту қарастырылған. Жобалар аяқталғаннан кейін осы учаскелердегі веложолақтардың ұзындығы 10 шақырымнан астамға артып, 7,21 шақырымнан 17,77 шақырымға дейін ұлғаяды. Қоғамдық кеңістіктерге де ерекше назар аударылып отыр. Сәтбаев көшесін көркейту аясында аумағы 6,9 гектар Республика алаңы қайта жаңғыртылды. Мұнда 277 ағаш және 32,6 мыңнан астам бұта егіліп, 550 метр веложолақ салынды. Тимирязев көшесінде аумағы 0,37 гектар «Атакент» кешені алдындағы алаң жаңартылды. Мұнда 67 ағаш және 17,2 мыңнан астам бұта егіліп, 100 метр веложолақ салынды. Розыбакиев көшесінде Қарасай батыр мен Жамбыл көшелерінің аралығында, сондай-ақ тағы сегіз аумақта желілік саябақтар құру көзделген. Тұңғыш Президент саябағын көріктендіру де ірі жобалардың бірі болып қала береді. Мұнда кешенді көгалдандыру, ағаш, бұта мен гүл дақылдарын қоса алғанда, 1 млн-ға жуық жасыл желек егу, сондай-ақ үш су қоймасы бар автоматты суару жүйесін құру жоспарланған., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 14:02 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда бірқатар тұрғын үй мен көшені жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр. 2026 жылғы 3 қыркүйекте қала әкімдігі атқарылып жатқан жұмыстардың жай-жапсарын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда сегіз қала көшесі мен Тұңғыш Президент саябағын кешенді көркейту жұмыстары жалғасып келеді. Жобалар Сәтбаев, Розыбакиев, Жароков, Тимирязев, Жандосов, Масанчи көшелерінде, сондай-ақ Сейфуллин және Абай даңғылдарында жүзеге асырылып жатыр. Аумақтардың жалпы ұзындығы шамамен 34 шақырым.

Көркейту жұмыстары аумақтарды қасбеттен қасбетке дейін жаңартуды қамтиды. Атап айтқанда, тротуарлар мен жүргінші аймағын салу, көгалдандыру, автоматты суару жүйесін орнату, сыртқы жарықтандыру мен инженерлік желілерді жаңғырту, шағын сәулет нысандарын орналастыру, сондай-ақ балалар және спорт алаңын салу көзделген.

Қазіргі уақытта нысандарда жүргінші инфрақұрылымын, инженерлік желілер мен сыртқы жарықтандыру жүйесін салу және көгалдандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Жоба аясында 4 357 ағаш және 795 мыңға жуық бұта егу жоспарланған. Жасыл желекті күтіп ұстау үшін жалпы ұзындығы шамамен 1 012 шақырым болатын автоматты суару жүйесі салынады.

Сонымен қатар 60-қа жуық балалар және спорт алаңын салу, велосипед инфрақұрылымын дамыту қарастырылған. Жобалар аяқталғаннан кейін осы учаскелердегі веложолақтардың ұзындығы 10 шақырымнан астамға артып, 7,21 шақырымнан 17,77 шақырымға дейін ұлғаяды.

Қоғамдық кеңістіктерге де ерекше назар аударылып отыр. Сәтбаев көшесін көркейту аясында аумағы 6,9 гектар Республика алаңы қайта жаңғыртылды. Мұнда 277 ағаш және 32,6 мыңнан астам бұта егіліп, 550 метр веложолақ салынды.

Тимирязев көшесінде аумағы 0,37 гектар "Атакент" кешені алдындағы алаң жаңартылды. Мұнда 67 ағаш және 17,2 мыңнан астам бұта егіліп, 100 метр веложолақ салынды.

Розыбакиев көшесінде Қарасай батыр мен Жамбыл көшелерінің аралығында, сондай-ақ тағы сегіз аумақта желілік саябақтар құру көзделген.

Тұңғыш Президент саябағын көріктендіру де ірі жобалардың бірі болып қала береді. Мұнда кешенді көгалдандыру, ағаш, бұта мен гүл дақылдарын қоса алғанда, 1 млн-ға жуық жасыл желек егу, сондай-ақ үш су қоймасы бар автоматты суару жүйесін құру жоспарланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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