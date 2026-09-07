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Мәдениет және шоу-бизнес

Энрике Иглесиас Қазақстанға деген ыстық ықыласын білдірді

Энрике Иглесиас Қазақстанға деген ыстық ықыласын білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 15:54 Сурет: Facebook/Enrique Iglesias
2026 жылғы 5 қыркүйекте Алматыда танымал испан әншісі Энрике Иглесиастың концерті өтті. Концерттен кейін өнер иесі қазақстандықтарға үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Иглесиас Instagram парақшасында концерттен түсірілген кадрлар бар екі видео жариялады.

"Қазақстан, тағы да сондай қонақжай әрі керемет болғандарыңыз үшін рақмет!!!!" "Қазақстан!!! Мен сені жақсы көремін. Алматы, рақмет!!!" – деп жазды ол видеоларға.

Қазақстандықтар да әншіге өз ықыласын білдірді:

  • "Сізді қайтадан қуана қарсы аламыз".
  • "Біз сізді жақсы көреміз".
  • "Біз де сізді жақсы көреміз. Қазақстан сізді әрдайым күтеді!"
  • "Керемет шоу үшін рақмет!"
  • "Рақмет, Энрике, сізді қайта күтеміз!"
  • "Қазақстанға қайта келгеніңізді күтемін".
  • "Мен сізді жақсы көремін".
  • "Концерттен кейін әлі күнге дейін ән айтып, билеп жүрмін! Энрике, осындай керемет көңіл күй сыйлағаныңыз үшін рақмет!"

2026 жылғы 6 наурызда Энрике Иглесиастың Қазақстанда алғаш рет концерт беретіні белгілі болған еді. Әнші 3 қыркүйекте Астанадағы "Астана Аренада", ал 5 қыркүйекте Алматыдағы Орталық стадионда өнер көрсетті.

Қазақстанда болған кезінде өнер иесі концерттерінен және қазақстандық жанкүйерлерімен кездесулерінен кадрлармен бөлісіп отырды.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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