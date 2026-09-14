Димаш Құдайбергеннің әлемдік турына әр елдегі жанкүйерлері қазірден бастап дайындалып жатыр
DiMENSIONS World Tour турының алғашқы аялдамасы Краков қаласы болады. Мұнда 2026 жылғы 18 қазанда Димаштың Польшадағы алғашқы жеке концерті өтеді.
Осы оқиға қарсаңында поляк жанкүйерлері қалада екі күндік акция ұйымдастырды. "Ашық Краков" бағдарламасының 10 жылдығына арналған пикник кезінде Dears қала тұрғындары мен қонақтарына Қазақстан, Құдайберген және оның шығармашылығы туралы айтып берді.
Келесі күні фан-клуб мүшелері Кракус қорғанынан Краковтың Бас алаңына дейін жаяу өтіп, алдағы концерт туралы ақпараттық материалдар таратты.
DiMENSIONS турына Испанияда да белсенді дайындық жүріп жатыр. 30 қазанда әнші Мадридтегі Palacio Vistalegre сарайында өз шоуын ұсынады.
Испаниялық фан-клуб ауқымды ақпараттық науқан жүргізіп жатыр. Ол 16 маусымда басталған. Науқанның мақсаты – кең аудиторияға Димаштың шығармашылығы және оның Испаниядағы екінші жеке концерті туралы ақпарат тарату.
Инициативаға қатысушылар ақпараттық материалдар таратып, елдің түрлі қалаларында концерт афишаларын орналастыруда. Қазіргі таңда науқанға 150-ден астам дүкен мен басқа да нысан қосылған. Олардың саны әлі де артып келеді.
Ал Латын Америкасында да өнер иесімен кездесуге дайындық жүріп жатыр.
24 қарашада Димаш Чилиде алғаш рет жеке концертін береді. DiMENSIONS шоуы Сантьягодағы Movistar Arena сахнасында өтеді.
Әншінің елдегі алғашқы концертіне қызығушылық жоғары болған. Билеттердің барлығы сатылып кеткен.
Қазақстандық өнерпаздың Чилиге алғашқы сапары қарсаңында Сантьягоның негізгі магистральдарының біріндегі үлкен цифрлық экранда Димашқа арналған арнайы құттықтау пайда болды.
Бұл бастама – чилилік жанкүйер қызға жарнамалық салада жұмыс істейтін ұлының жасаған сыйы. Анасының Димаш шығармашылығына деген сүйіспеншілігін білетін ұлы Қазақстандық әншінің Чилиге алғашқы сапарына орай арнайы құттықтау орналастыруды ұйымдастырған.
Экранда құттықтау пайда болған сәтте оның жанына Чили фан-клубының өкілдері жиналып, көптен күткен оқиғаның жақындағанын бірге атап өтті.
Айта кетейік, 8 қыркүйекте Құдайбергеннің Aqerke композициясы танымал халықаралық Channel R Radio радиостанциясы ұйымдастырған жазғы қорытынды рейтингте алғашқы үштікке енгені хабарланған болатын.