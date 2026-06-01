+27°
$
485.95
565.74
6.83
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады

Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 21:40
"DimashAli" шығармашылық орталығы Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік турының басталатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"DimashAli" шығармашылық орталығы турдың алғашқы күндері туралы мәліметті ұсынды.

"Концерттік кесте толықтырылып отырады, ал жақын арада жаңа қалалар мен концерт күндері жарияланады. Сондай-ақ, жаңа турдың алғашқы концерті өтетін қала туралы ақпаратты да жақын уақытта бөлісеміз", – делінген хабарламада.
01.06.2026 21:40

Сурет: dimashnews.com

18.10.2026 — Краков, Польша

24.10.2026 — Дюссельдорф, Германия

30.10.2026 — Мадрид, Испания

11.11.2026 — Мерида, Мексика

14.11.2026 — Монтеррей, Мексика

17.11.2026 — Гвадалахара, Мексика

19.11.2026 — Мехико, Мексика

20.11.2026 — Мехико, Мексика

22.11.2026 — Богота, Колумбия

24.11.2026 — Сантьяго, Чили

Айдос Қали
