Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады
"DimashAli" шығармашылық орталығы Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік турының басталатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"DimashAli" шығармашылық орталығы турдың алғашқы күндері туралы мәліметті ұсынды.
"Концерттік кесте толықтырылып отырады, ал жақын арада жаңа қалалар мен концерт күндері жарияланады. Сондай-ақ, жаңа турдың алғашқы концерті өтетін қала туралы ақпаратты да жақын уақытта бөлісеміз", – делінген хабарламада.
18.10.2026 — Краков, Польша
24.10.2026 — Дюссельдорф, Германия
30.10.2026 — Мадрид, Испания
11.11.2026 — Мерида, Мексика
14.11.2026 — Монтеррей, Мексика
17.11.2026 — Гвадалахара, Мексика
19.11.2026 — Мехико, Мексика
20.11.2026 — Мехико, Мексика
22.11.2026 — Богота, Колумбия
24.11.2026 — Сантьяго, Чили
