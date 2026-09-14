Том Холланд кино тарихындағы ең табысты актер атанды
Фото: wikimedia/ChristopherJClarke
Британиялық актер Том Холланд әлемдік кинопрокат тарихындағы ең табысты актерлер рейтингінде бірінші орынға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Америкалық ойын-сауық индустриясындағы беделді басылымдардың бірі Variety мәліметінше, актердің қатысуымен түсірілген фильмдер әлем бойынша жалпы 15,5 млрд доллар жинаған.
Жақында актер жанкүйерлердің сүйікті кейіпкері Өрмекші адам рөліне қайта оралып, "Өрмекші адам: Жаңа күн" фильмінде ойнады. Бұл картина оның мансабындағы ең көп касса жинаған жобаға айналды.
Холланд тарихи рейтингте Зои Салдананы (15,47 млрд доллар) және Скарлетт Йоханссонды (15,4 млрд доллар) басып озды.
Ол бұл көрсеткішке танымал актрисаларға қарағанда ірі жобаларға аз қатысқанына қарамастан жеткен.
Еске салайық, 2026 жылғы 12 қыркүйекте 58 жастағы канадалық әнші Селин Дион алты жылдағы алғашқы жеке концертін беріп, үлкен сахнаға оралғанын жазған едік.
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