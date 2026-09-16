#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.88
516.58
5.29
Мәдениет және шоу-бизнес

"Мен үш ұлдың анасымын": Ерке Есмахан келбетіне қатысты сын айтқандарға жауап берді

«Мен үш ұлдың анасымын»: Ерке Есмахан сын айтқандарға жауап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 13:01 Сурет: instagram/erke_esmahan
Қазақстандық танымал әнші Ерке Есмахан сырт келбетіне қатысты пікір білдірген желі қолданушыларына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің дене бітіміне қатысты талқылауға оның жақында күйеуі RaiM-мен бірге ән айтқан концерттен жариялаған видеосы себеп болған. Сахнаға шығу үшін өнер иесі күміс түсті биік өкшелі туфлимен, изумруд түстес киім таңдаған.

Алайда пікірлерде мақтаудың орнына пікірталас өрбіген. Жазылушылары әншінің дене бітіміндегі өзгерістерге назар аударып, оның "домалақтанып кеткен ішін" ашық талқылай бастаған.

Ерке Есмахан мұндай орынсыз кеңестерге үнсіз қалмай, бірден жауап берді.

"Менің ішіме тиіспеңіздер. Ол менің жоғары мәртебемді, үш ұлдың анасы екенімді көрсетеді. Бәрі қалпына келеді деп ойлаймын, өйткені босанғаныма небәрі бір жыл болды", – деп жазды әнші 2026 жылғы 15 қыркүйекте.
Ерке Есмахан , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 13:01

Сурет: instagram/erke_esmahan

Осылайша өнер иесі ана атанғанын мақтан тұтатынын және дене бітіміндегі уақытша өзгерістерге алаңдамайтынын аңғартты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Еркебұлан Тоқтар Данияр Елеусіновтің сынына жауап берді
13:35, Бүгін
Еркебұлан Тоқтар Данияр Елеусіновтің сынына жауап берді
Raim мен Ерке Есмахан отбасылық суреттерімен бөлісіп, қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
10:19, 01 сәуір 2025
Raim мен Ерке Есмахан отбасылық суреттерімен бөлісіп, қазақстандықтарды Ораза айт мерекесімен құттықтады
Ерке Есмахан ер адамнан қалай сыйлық алу керектігі жайлы құпиясымен бөлісті
12:04, 22 сәуір 2025
Ерке Есмахан ер адамнан қалай сыйлық алу керектігі жайлы құпиясымен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Логотип МФК &quot;Астана&quot;
14:43, Бүгін
МФК "Астана" заявила о финансовых проблемах, но продолжит участие в Суперлиге
&quot;Зенит&quot; Нуралы Алипа и &quot;Аль-Наср&quot; подписали соглашение о сотрудничестве
14:28, Бүгін
"Зенит" Нуралы Алипа и "Аль-Наср" Роналду подписали соглашение о сотрудничестве
Выиграет ли Ислам Евлоев этот ЧМ?
14:05, Бүгін
Восходящая звезда борьбы Ислам Евлоев представит Казахстан на чемпионате мира в США
Жансултан Мухаметханов на презентации
14:02, Бүгін
20-летний полузащитник "Окжетпеса" Жансултан Мухаметханов продлил контракт с клубом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: