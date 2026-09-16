"Мен үш ұлдың анасымын": Ерке Есмахан келбетіне қатысты сын айтқандарға жауап берді
Сурет: instagram/erke_esmahan
Қазақстандық танымал әнші Ерке Есмахан сырт келбетіне қатысты пікір білдірген желі қолданушыларына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әншінің дене бітіміне қатысты талқылауға оның жақында күйеуі RaiM-мен бірге ән айтқан концерттен жариялаған видеосы себеп болған. Сахнаға шығу үшін өнер иесі күміс түсті биік өкшелі туфлимен, изумруд түстес киім таңдаған.
Алайда пікірлерде мақтаудың орнына пікірталас өрбіген. Жазылушылары әншінің дене бітіміндегі өзгерістерге назар аударып, оның "домалақтанып кеткен ішін" ашық талқылай бастаған.
Ерке Есмахан мұндай орынсыз кеңестерге үнсіз қалмай, бірден жауап берді.
"Менің ішіме тиіспеңіздер. Ол менің жоғары мәртебемді, үш ұлдың анасы екенімді көрсетеді. Бәрі қалпына келеді деп ойлаймын, өйткені босанғаныма небәрі бір жыл болды", – деп жазды әнші 2026 жылғы 15 қыркүйекте.
Осылайша өнер иесі ана атанғанын мақтан тұтатынын және дене бітіміндегі уақытша өзгерістерге алаңдамайтынын аңғартты.
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