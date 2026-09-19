Леди Гаганың тұңғышының жынысы мен есімі белгілі болды
Oxu.Az басылымының TMZ-ге сілтеме жасап хабарлауынша, әншінің арқасында "La Vie En Rose" деген жазуы бар раушан гүлінің татуировкасы да бар.
11 қыркүйекте Леди Гаганың алғаш рет ана атанғаны белгілі болды. Page Six басылымының мәліметінше, поп-жұлдыз бен оның қалыңдығының алғашқы ортақ баласы 9 маусымда дүниеге келген.
Леди Гага мен Майкл Поланскиді сәбиімен бірге Солтүстік Калифорнияда суретке түсіріп алған. Жарияланған кадрларда әншінің қызын слингке салып, құшағында ұстап жүргені көрінеді.
Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r https://t.co/NE1Vr5EZwx— Page Six (@PageSix) September 12, 2026
Бұған дейін Daily Mail газеті жұпқа жақын дереккөзге сілтеме жасап, әншінің Майкл Поланскиге жасырын түрде тұрмысқа шығуы мүмкін екенін жазған. Дереккөздің айтуынша, таныстарының ешқайсысы оны бір айдан астам уақыт бойы көрмеген және одан хабар алмаған.
Жұп Лос-Анджелесте суррогат ана көмегімен қызды дүниеге әкелуі мүмкін. Әншінің суррогат ана қызметін не себепті таңдағаны белгісіз. Бұл Леди Гаганың созылмалы ауруларымен байланысты болуы мүмкін деген болжам бар. Әнші бұған дейін қатты ауырсыну мен шаршауды тудыратын фибромиалгиямен күресіп жүргенін ашық айтқан.