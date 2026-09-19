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Мәдениет және шоу-бизнес

Леди Гаганың тұңғышының жынысы мен есімі белгілі болды

Леди Гаганың тұңғышының жынысы мен есімі белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 16:45 Сурет: Instagram/ladygaga
40 жастағы әнші Леди Гага мен оның сүйіктісі Майкл Поланскидің қызы дүниеге келді. Сәбиге Роуз Бин Полански деген есім қойылған. Болжам бойынша, бұл есім Гага "Жұлдыз дүниеге келді" фильмінде орындаған La Vie En Rose әнімен байланысты болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының TMZ-ге сілтеме жасап хабарлауынша, әншінің арқасында "La Vie En Rose" деген жазуы бар раушан гүлінің татуировкасы да бар.

11 қыркүйекте Леди Гаганың алғаш рет ана атанғаны белгілі болды. Page Six басылымының мәліметінше, поп-жұлдыз бен оның қалыңдығының алғашқы ортақ баласы 9 маусымда дүниеге келген.

Леди Гага мен Майкл Поланскиді сәбиімен бірге Солтүстік Калифорнияда суретке түсіріп алған. Жарияланған кадрларда әншінің қызын слингке салып, құшағында ұстап жүргені көрінеді.

Бұған дейін Daily Mail газеті жұпқа жақын дереккөзге сілтеме жасап, әншінің Майкл Поланскиге жасырын түрде тұрмысқа шығуы мүмкін екенін жазған. Дереккөздің айтуынша, таныстарының ешқайсысы оны бір айдан астам уақыт бойы көрмеген және одан хабар алмаған.

Жұп Лос-Анджелесте суррогат ана көмегімен қызды дүниеге әкелуі мүмкін. Әншінің суррогат ана қызметін не себепті таңдағаны белгісіз. Бұл Леди Гаганың созылмалы ауруларымен байланысты болуы мүмкін деген болжам бар. Әнші бұған дейін қатты ауырсыну мен шаршауды тудыратын фибромиалгиямен күресіп жүргенін ашық айтқан.

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Айдос Қали
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