#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
441.89
502.56
5.19
Мәдениет және шоу-бизнес

"Жүрегім жарылып кетердей": Димаш Құдайберген Каспийдегі қайғылы оқиғадан кейін көңіл айтты

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 14:02 Фото: Zakon.kz
Әлемге әйгілі қазақстандық әнші Димаш Құдайберген Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде 14 әскери қызметшінің қаза болуына байланысты көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әнші қайғылы жағдайға қатысты сөзін 2026 жылғы 25 қыркүйекте Instagram парақшасында жариялады.

"Ақтаудағы 18-19 жастағы қазақстандықтардың қазасын қабылдай алмаймын. Жүрегім ауырғаннан жарылып кетердей, сезімімді жеткізер сөз таба алмай отырмын. Олар енді ғана балалық шақтан шыға бастап еді, бірақ жас өмірлері тым ерте үзілді… Қаза тапқандардың ата-аналарына, туған-туыстары мен жақындарына шын жүрегімнен көңіл айтамын".

Бұдан кейін өнер иесі Қазақстанда мұндай қасірет енді ешқашан қайталанбасын деген тілегін білдірді.

"Жандары жәннатта болсын. Қош болыңдар, бауырлар".

2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде 17 әскери қызметшіні Каспий теңізіне ағыс алып кеткен. Оның үшеуі құтқарылып, 14 әскери қызметші қаза тапты.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, 25 қыркүйекті Қазақстанда аза тұту күні деп жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Каспийде қаза тапқан офицердің денесі әскери ұшақпен Түркістанға жеткізілді
14:45, Бүгін
Каспийде қаза тапқан офицердің денесі әскери ұшақпен Түркістанға жеткізілді
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:13, Бүгін
Каспийдегі қайғылы оқиғаға байланысты Қазақстан президентіне көңіл айту жеделхаттары келіп жатыр
Каспийдегі қайғылы оқиға: үш әскери қызметшінің денесі арнайы рейспен Оралға жеткізілді
12:43, Бүгін
Каспийдегі қайғылы оқиға: үш әскери қызметшінің денесі арнайы рейспен Оралға жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Оразбек Асылкулов (в красном) уклоняется от удара Дон Хвана на Азиаде-2026
15:18, Бүгін
"Наших боксёров снова загнали": тренер Едилов о вылете двух фаворитов с Азиады
Пётр Ян
15:13, Бүгін
Пётр Ян дал прогноз на титульный бой Волкановски - Евлоев
Мужская сборная Казахстана по гандболу на Азиаде-2026
14:55, Бүгін
Гандболисты Казахстана проиграли все матчи на Азиаде-2026
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
14:36, Бүгін
Первая ракетка Казахстана в паре Григорий Ломакин не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: