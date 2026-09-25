#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
Оқиғалар

Каспийдегі қайғылы оқиғаға байланысты Қазақстан президентіне көңіл айту жеделхаттары келіп жатыр

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 12:13 Фото: akorda.kz
Каспий теңізіндегі оқу-жаттығу кезінде қазақстандық әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілерінен көңіл айту жеделхаттары келіп түсіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте, Ақорданың Telegram-арнасында хабарланды:

Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев пен Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров Қасым-Жомарт Тоқаевқа және қаза болған жандардың туған-туыстарына, сондай-ақ Қазақстан халқына қайғыға ортақтасып көңіл айтты.

Мемлекет басшысы қиын сәтте жұбату сөзін жеткізген әріптестеріне ризашылық білдіріп, халықаралық қолдау мен тілеулестіктің айрықша маңызды екенін атап өтті.

2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде әскери қызметшілерді Каспий теңізіне ағызып әкеткен. Олар теңіз жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырмаларды орындап жатқан кезде ауа райы күрт бұзылып, жел күшейген.

Бастапқыда 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкеткені хабарланды. Кейін Маңғыстау облысының әкімдігі олардың саны 17 екенін нақтылады. 12 әскери қызметші қаза тауып, үшеуі құтқарылды. Құтқарылғандардың бірі ауруханада жатыр.

25 қыркүйекте Қорғаныс министрлігі бұған дейін жоғалып кеткен екі әскери қызметшінің денесі табылғанын мәлімдеді. Осылайша Маңғыстаудағы Каспий теңізінде болған қайғылы оқиғадан қаза тапқандар саны 14 адамға жетті.

Ақтау гарнизонындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 453-бабының 2-бөлігі ("Ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау") және 465-бабы ("Кеме жүргізу қағидаларын бұзу") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның себептерін тергеу үшін Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқаратын Үкіметтік комиссия құрылды.

25 қыркүйек Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту күні болып жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин
08:56, Бүгін
Путин Каспийдегі қайғылы оқиғаға байланысты Тоқаевқа көңіл айтты
Актауский международный морской порт, морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля
09:47, Бүгін
Нұрсұлтан Назарбаев Каспийдегі қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты
Филиппиндегі тайфун: Тоқаев ел президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
20:56, 05 қараша 2025
Филиппиндегі тайфун: Тоқаев ел президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Воспитанник спортшколы &quot;Жас Батыр&quot; погиб во время военных учений на Каспии
12:13, Бүгін
Воспитанник спортшколы "Жас Батыр" Талгатулы погиб во время военных учений на Каспии
Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая на Азиаде
12:10, Бүгін
"Мы дали им бой": казахстанские лодочницы прокомментировали "бронзу" на Азиаде-2026
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию на АИ-2026
11:54, Бүгін
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию в четвертьфинале АИ
&quot;Нет большой разницы&quot;: Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
11:43, Бүгін
"Нет большой разницы": Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: