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Мәдениет және шоу-бизнес

Мәдениет және ақпарат министрі Халықаралық біріккен мәдениеттер форумына қатысты

Кездесу, Санкт-Петербург, Ресей, Арман Қырықбаев, форум, Ольга Любимова, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 22:31 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Санкт-Петербургте өткен XII Халықаралық біріккен мәдениеттер форумына қатысты. Форумға шетелдік 43 ресми делегация жиналды. Соның 18-іне мәдениет министрлері жетекшілік етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Форум аясында Арман Қырықбаев Ресей Федерациясының Мәдениет министрі Ольга Любимовамен кездесті.

Кездесу басында Ольга Любимова Маңғыстау облысында қаза тапқан қазақстандық әскери қызметшілердің отбасылары мен жақындарына көңіл айтты, деп хабарлады 2026 жылғы 28 қыркүйекте ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.

Тараптар Қазақстан мен Ресейдің мәдениет саласындағы ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөнінде пікір алмасты. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі Кіші комиссияның жұмысы мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне тоқталды. Кіші комиссияның бесінші отырысын 2027 жылдың бірінші жартысында Астанада өткізу жоспарланып отыр.

Алдағы бірлескен мәдени жобалар да талқыланды. 8 қазанда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық өнер музейінде "Наследие эпохи. Искусство ХХ века из собрания Государственной Третьяковской галереи" көрмесі ашылады. Көрмеге 30 туынды қойылады. Сондай-ақ тараптар Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде "Эрмитаж күндері" жобасын өткізу жайын қарастырды.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Арман Қырықбаев Ольга Любимоваға II дәрежелі "Достық" орденін табыс етті. Ольга Любимова Қазақстан мен Ресей арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ екі елдің мәдени байланыстарын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін марапатталды.

Марапаттау, Мәдениет және ақпарат министрі, форум, Санкт Петербург, Ольга Любимова, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 22:31

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі тағайындалды
Арман Қырықбаев 1976 жылғы 20 қазанда Астана қаласында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын «Халықаралық экономист» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолы 1996-1997 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде референт, атташе болды. 1997-1999 жылдары Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігінде атташе қызметін атқарды. 1999-2000 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің үшінші хатшысы болды. 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі ТМД істері жөніндегі комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарды. 2002-2004 жылдары «АВЕ корпорациясы» ЖАҚ Стратегия және маркетинг департаментінің директоры болды. 2004-2005 жылдары «К-МАРТ» ЖШС бас директоры қызметін атқарды. 2005 жылы Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің орынбасары болды. 2005-2006 жылдары Алматы қаласы Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының директоры қызметін атқарды. 2006 жылғы сәуірден 2008 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қоғамдық-саяси жұмыс және жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры болды. 2008 жылғы ақпаннан 2010 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы қызметін атқарды. 2010 жылғы қаңтардан 2012 жылғы ақпанға дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болды. 2012 жылғы ақпаннан 2014 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметін атқарды. 2014 жылғы ақпаннан 2015 жылға дейін «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасарының кеңесшісі болды. 2015 жылғы қазаннан 2019 жылғы шілдеге дейін Алматы қаласы әкімінің ішкі саясат, денсаулық сақтау, білім, мәдениет, жастар саясаты және тілдерді дамыту мәселелері жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2019 жылғы желтоқсаннан 2022 жылғы ақпанға дейін Nur Otan партиясының хатшысы болды. 2022 жылғы ақпаннан 2024 жылғы 9 наурызға дейін Алматы қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2024 жылғы 9 наурыздан 2025 жылғы 24 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі болды. 2025 жылғы 24 ақпаннан жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі көмекшісі қызметін атқарды.
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