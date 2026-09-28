Мәдениет және ақпарат министрі Халықаралық біріккен мәдениеттер форумына қатысты
Форум аясында Арман Қырықбаев Ресей Федерациясының Мәдениет министрі Ольга Любимовамен кездесті.
Кездесу басында Ольга Любимова Маңғыстау облысында қаза тапқан қазақстандық әскери қызметшілердің отбасылары мен жақындарына көңіл айтты, деп хабарлады 2026 жылғы 28 қыркүйекте ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.
Тараптар Қазақстан мен Ресейдің мәдениет саласындағы ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөнінде пікір алмасты. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі Кіші комиссияның жұмысы мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне тоқталды. Кіші комиссияның бесінші отырысын 2027 жылдың бірінші жартысында Астанада өткізу жоспарланып отыр.
Алдағы бірлескен мәдени жобалар да талқыланды. 8 қазанда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық өнер музейінде "Наследие эпохи. Искусство ХХ века из собрания Государственной Третьяковской галереи" көрмесі ашылады. Көрмеге 30 туынды қойылады. Сондай-ақ тараптар Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде "Эрмитаж күндері" жобасын өткізу жайын қарастырды.
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Арман Қырықбаев Ольга Любимоваға II дәрежелі "Достық" орденін табыс етті. Ольга Любимова Қазақстан мен Ресей арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ екі елдің мәдени байланыстарын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін марапатталды.