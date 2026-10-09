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Мәдениет және шоу-бизнес

Ерке Есмахан Парижде Селин Дионның концертіне барып, арманын орындады

Ерке Есмахан Парижде Селин Дионның концертіне барып, арманын орындады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 16:32 Сурет: Instagram/erke_esmahan
Қазақстандық танымал әнші Ерке Есмахан көптен бергі арманын орындады. Өнер иесі Парижде әлемге әйгілі Селин Дионның концертіне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қайда?" суперхитінің орындаушысы 2026 жылғы 8 қазанда Instagram парақшасында жазды.

Ерке Есмаханның айтуынша, Еуропада ол үшін аса маңызды, тіпті тарихи оқиға болған.

"Селинді өз көзіммен көріп, оның жанды дауыстағы әнін тыңдағаныма бақыттымын! Осында болғаныма қуаныштымын! Аңыз!" – деп жазды Ерке Есмахан.

Жазбасының соңында әнші поп-музыка жұлдызын көруге мүмкіндік бергені үшін жұбайы Райымбек Бақтыгереевке алғыс айтты.

"RaiM, бәрі үшін рақмет!" – деп жазды әнші.

Ерке Есмахан жариялаған видеода Селин Дионның ең танымал әндерінің бірі – 1997 жылы шыққан My Heart Will Go On композициясын орындап жатқан сәті көрсетілген. Бұл ән "Титаник" фильмінің басты музыкалық тақырыбына айналған.

2026 жылғы 12 қыркүйекте 58 жастағы Селин Дион алты жылға жуық үзілістен кейін үлкен сахнаға оралып, жеке концертін өткізді. Әнші сирек кездесетін неврологиялық ауру – бұлшықеттердің сіресу синдромына (SPS) байланысты ұзақ уақыт өнер көрсете алмады. Бұл дерт бұлшықеттердің қатты сіресуіне және ауырсынатын түйілулерге әкеледі.

Концерт Париждегі 30 мың көрерменге арналған Plénitude аренасында аншлагпен өтті. Селин Дионның сахнаға оралуы бір концертпен шектелмейді: әнші Парижде 2027 жылғы мамырға дейін жалғасатын 26 концерттен тұратын бағдарламаға кірісті.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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