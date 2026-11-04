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Мәдениет және шоу-бизнес

"Ондай жан енді қайталанбайды": Баян Алагөзова Меруерт Өтекешеваға тағы да ерекше ықыласын білдірді

Баян Алагөзова, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 10:52 Сурет: Instagram/bayanmaxatkyzy
2026 жылғы 3 қарашада Алматыда "Қазақ аруы – 2026" атты XII байқаудың салтанатты финалы өтті. Биыл шоудың тұрақты ұйымдастырушысы Баян Алагөзова байқауды актриса Меруерт Өтекешеваға және "Қыз Жібек" мәңгілік жырына арнады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алтын тәж бен басты атаққа Алматы қаласының 20 жастағы өкілі Асылым Өтепберген ие болды. Ол болашақта биолог әрі кондитер болуды жоспарлап отыр. Байқау қатысушысына 17 мың көрермен дауыс берген.

Кейін продюсер Баян Алагөзова байқаудан алған әсерімен бөлісті.

"Бұл ұмытылмас кеш болды. Барлығы аңызға айналған осы әйелге – "Қыз Жібекке" арналды! Оның орны бөлек, ондай жан енді қайталанбайды. Ең бастысы, оған кеш қатты ұнады. Біз оған нағыз тосынсый жасап, мереке сыйладық. Мен үшін мәңгілік Қазақ аруы – Жібек! Сұлу, өр мінезді, батыл, өз таңдауын өзі жасайтын, өзі шешім қабылдап, өзі әрекет ететін қыз! Камзолға қатысты шу тудырған оқиғаның жалғасы да ғажап болды…", – деп жазды Баян Алагөзова.

Желі қолданушылары Баян Алагөзованың қазақ тарихы мен өнеріне деген ерекше құрметіне алғыс білдірді.

  • Баян Мақсатқызы, сіз аңыз адамсыз! Мүмкін емес нәрсені мүмкін еттіңіз! Әр қатысушы бірінші орын мен тәжге лайық!
  • Баян Мақсатқызы нағыз періштедей. Қолына алған дүниесінің бәрі гүлдеп, жайқалған баққа айналады. Әйел емес, құдайдай көресің. Еліміздің гауһар тасы.
  • Еліміз Баян Алагөзова секілді тұлғаның барына мақтануы керек деп шын жүректен сенемін.
  • Сіз бен жұбайыңыз – мейірімділік пен әділдіктің үлгісісіздер. Сіздердің бар болғандарыңызға мақтанамын.
  • Сіз болмағанда, халық баяғыда-ақ мұндай фильмнің барын, осындай актрисаның болғанын ұмытып кетер еді. Сіздің арқаңызда жұрт қайта еске алып, сыйлықтар тарту ете бастады. Сізге "Жыл адамы" атағын беру керек!

Еске салайық, 2026 жылғы сәуірде продюсер әрі актриса Баян Алагөзова әлеуметтік желіде оған "Қыз Жібек" фильміндегі басты кейіпкердің қызғылт камзолы сыйға тартылғанын хабарлаған болатын. Оны осыдан 50 жыл бұрын суретші Гүлфайрус Ысмайылова тігіп, актриса Меруерт Өтекешева киген.

Бұл жаңалық әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Қоғам өкілдері мен Мәдениет министрлігі мұндай тарихи жәдігерлер мәдени мұра ретінде музей қорларында, соның ішінде "Қазақфильмде" сақталуы керек екенін мәлімдеді.

Бұған жауап ретінде Алагөзова камзолдың ресми құжаттары мен баланстық есебі болмағанын, ал өз үйінде оның мұрағатта тозып кеткеннен гөрі жақсы сақталғанын айтқан еді.

Кейін ол актрисаны қолдауға шешім қабылдап, Меруерт Өтекешеваға өмір бойы ай сайын қаржылай көмек көрсететінін жариялап, оған тон, сырға және пәтер сыйлаған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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