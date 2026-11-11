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Мәдениет және шоу-бизнес

Дизайнер Аида Кауменова әкесінен айырылды

Дизайнер Аида Кауменова әкесінен айырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 13:37 Сурет: Instagram/aidakaumenova_official
Қазақстандық танымал сәнгер Аида Кауменованың әкесі қайтыс болды. Бұл туралы кәсіпкер 2026 жылғы 10 қарашада әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Aida KaumeNOVA сән үйінің негізін қалаушы әкесімен бірге түскен бейнежазбаны да жариялады.

"Әкем өмірден өтті. Кауменов Мұрат. Ол маған әрдайым сенетін және: "Қызым, мен өзім әкесіз өстім, сондықтан сендердің әрдайым қастарыңда болып, қамқорлық жасаймын", – деп айтатын", – деп жазды Аида Кауменова.

Ашық дереккөздерге сүйенсек, сәнгер мамандығын таңдауға оған әкесі кеңес берген. Әріптестері мен достары кәсіпкерге көңіл айтып, қайғысына ортақтасты.

Сондай-ақ ол марқұммен қоштасу рәсімі 12 қарашада Жетісу облысының Сарқан қаласында өтетінін хабарлады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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