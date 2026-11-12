Отбасылық стриминг: бір аккаунт бәріне қалай жетеді?
Бір ғана жазылым, бірнеше экран және әркімге арналған жеке профиль. MEGOGO-ның бір ғана аккаунты бүкіл отбасына қалаған дүниесін бір уақытта әрі ешкімнің көңіл-күйін бұзбай көруге қалай көмектесетініне тоқтап кетеміз.
Әр отбасы мүшесіне — өз профилі
Бір аккаунт ішінде бір-біріне тәуелсіз бірнеше профиль ашуға болады — өзіңізге, жұбайыңызға және балаларға. Әрбір профильде жеке қаралым тарихы мен дербес топтамалар сақталады: мультфильмдер психологиялық триллерлермен араласып кетпейді, ал футбол шолулары аналарға арналған ұсыныстар лентасын мазаламайды.
Балалар үшін жасын көрсететін арнайы балалар профилі қарастырылған — бұл ретте каталогта тек оның жас санатына нақты сай келетін қауіпсіз контент қана көрсетіледі.
Бұл дербестік тіпті қосымшадан тыс жерде де жұмыс істейді: мобильді құрылғыларда отбасының әрбір мүшесі өз қызығушылығына сай жеке push-хабарламалар алып отырады. Қосымша сүйікті команданың матчы басталғанын, көптен күткен блокбастер премьерасын немесе анимациялық сериалдың жаңа бөлімі шыққанын дер кезінде еске салады.
Ал бейнеконтентті үйден тыс жерде жиі көретіндер үшін контентті автожүктеу функциясы бар. Сервис тұрақты Wi-Fi желісіне қосылған сәтте сүйікті сериалдың басқа бөлімдерін автоматты түрде жадына жүктеп алады. Нәтижесінде оларды жолда, ұшақта немесе қала сыртында интернетсіз және мобильді трафикке артық шығынданбай көре аласыз.
Отбасылық аккаунттың басты артықшылығы — бір уақытта бірнеше құрылғыдан қатар көру мүмкіндігі. Бала планшеттен мультфильм тамашалап отырғанда, ата-анасы қонақ бөлмедегі Smart TV арқылы фильм қоса алады, ал отағасы мобильді қосымшадан тікелей спорттық эфирді қарай алады.
Бүкіл отбасына арналған аккаунтты қалай ашуға болады?
Бұған бірнеше минут қана кетеді:
- MEGOGO аккаунтына кіріп, профильдер бөлімін ашыңыз.
- Отбасының әрбір мүшесіне жеке профиль, ал балаға — жасын белгілеп балалар профилін ашыңыз.
- Ересектерге арналған контент пен сатып алуларға шектеу қою үшін «Ата-ана бақылауы» PIN-кодын орнатыңыз.
- Отбасы қолданатын барлық құрылғыдан (теледидар, планшет, смартфондар) аккаунтқа кіріңіз.
Бірнешеудің орнына — бір ғана жазылым
Әркімге бөлек-бөлек жазылым рәсімдеу — артық шығын. Бір ғана аккаунт фильмдерді, сериалдарды, мультфильмдерді, телеарналар мен спортты бір жерге тоғыстырады. Бірнеше құпиясөзді жаттап, төлем алынатын әртүрлі күндерді бақылап отырудың қажеті жоқ — бәрі бір жүйеде.
Аккаунтты бір рет реттеп қойсаңыз жеткілікті, содан кейін кез келген кеш бүкіл отбасының сүйікті контентін MEGOGO-дан бірге тамашалайтын сәтіне айналады — әркім өзіне ыңғайлы форматта және өз экранында.
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