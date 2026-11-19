Мексикада Димаштың концерті аншлагпен өтті
Әнші концертін өзінің авторлық Dimensions композициясымен бастаған. Бұл ән арқылы ол бір мақсатқа бағытталған шығармашылық жолын таныстырады. Шоудың басты әнінің музыкасын Димаштың өзі, ал сөзін қазақстандық музыкант әрі ән авторы Саян Рахымжан жазған.
Әншінің шығармашылығы туралы негізгі ресми ақпараттық порталда жазылғандай, оның концерттеріне түрлі жастағы, ұлт пен тіл өкілдері келеді. Гвадалахарадағы шоуға танымал мексикалық әнші, актер әрі продюсер Висенте Фернандестің жұбайы Мария Вильясеньор да келген.
Висенте Фернандес Гвадалахара қаласында дүниеге келген. Ол бірнеше рет "Үздік мексикалық альбом" номинациясы бойынша "Грэмми" сыйлығын иеленген. Оның кино саласындағы мансабы 1960 жылдардың соңында басталған. Өнер иесі 30-дан астам фильмге түсіп, соның 10-ында продюсер ретінде де жұмыс істеген. Музыка саласында 50-ден астам альбом шығарған. Оның 61 әні Billboard Hot Latin Songs хит-парадына еніп, 20 композициясы үздік ондыққа кірген.
Мария Вильясеньор Димаштың өнерімен шамамен үш жыл бұрын интернеттен оның орындауларын көрген кезде танысқанын айтты. Әншінің ерекше орындаушылық шеберлігі мен музыкалық дарыны оны бірден тәнті еткен.
"Мен алғаш естіген шығарма – Ave Maria вокализі еді. Ол мені шын мәнінде баурап алды. Ал қазір сүйікті әнім – Moonlight. Димаш – ерекше, періштедей ғажап дауысы бар айрықша өнер иесі. Оған бұдан да үлкен жетістіктерге жетіп, қайталанбас талантын әлеммен бөлісе беруіне тілектеспін. Оның музыкасын барша адам естуі керек деп шын жүректен сенемін. Өйткені оның дауысы ғана емес, әндерінде жеткізілетін терең мағына мен әсем ойлар да ерекше", – деді Мария Вильясеньор.
Ал 2026 жылғы 19 және 20 қарашада Құдайберген Мексика астанасында концерт береді.
Димаштың өзі де концерттен түсірілген әсерлі видеоны әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Әнші жанкүйерлеріне алғысын білдіріп, оларды жақсы көретінін жеткізді.