Димаш Құдайберген Перудің әйгілі әншісі Ева Айльонмен кездесті
Жылы жүздесуде өнер иелері пікір алмасты. Ева Айльон Димашқа шығармашылығына және алдағы концерттеріне сәттілік тіледі. Сондай-ақ ол қазақстандық әншіге өз әндері жазылған, қолтаңбасы қойылған дискіні сыйға тартып, тұмар тарту етті және ақ батасын берді.
Ева Айльон көп жылдан бері Димаш Құдайбергеннің өнеріне тәнті. Екі әнші алғаш рет 2019 жылдың желтоқсанында Нью-Йоркте кездескен. Сол кезде Димаш Barclays Center аренасында жеке концертін өткізген еді. Перулік әнші қазақстандық өнер иесімен жүздесу үшін тіпті өз концертінің уақытын ауыстырған.
Сол кездесуде Ева Айльон Димаштың шығармашылығымен өміріндегі ең ауыр кезеңдердің бірінде, анасынан айырылғаннан кейін танысқанын айтқан. Әншінің сөзінше, Димаштың орындауындағы S.O.S. композициясы оған жан күйзелісін еңсеріп, музыкадан қайта қуаныш табуға көмектескен.
Арада жеті жылға жуық уақыт өткенде өнер иелері бұл жолы Ева Айльонның туған жерінде қайта жүздесті.
Айта кетейік, 1 желтоқсанда Лимадағы Costa 21 алаңында Димаш Құдайбергеннің DIMENSIONS әлемдік туры аясындағы жеке концерті өтеді.