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Мақалалар

Ресейдегі оба мен Тайландтағы егеуқұйрық безгегі: қазақстандықтарға да қауіп төне ме

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 15:50 Фото: pixabay
Соңғы уақытта ақпарат кеңістігінде алаңдатарлық жаңалықтар, соның ішінде әлемде қауіпті инфекциялардың таралуы туралы хабарлар жиілеп кетті. Осыған байланысты Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері Zakon.kz-ке инфекциялардың Қазақстанға әкеліну қаупі бар-жоғын түсіндірді.

Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, қазіргі уақытта республикадағы эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Сонымен қатар Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті департаментінің қызметкерлері елге кіру және шығу пункттерінде санитариялық-карантиндік бақылауды тұрақты түрде жүргізіп келеді.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Ресей Федерациясының Иркутск облысындағы жағдайдан хабардар. БАҚ-та аса қауіпті инфекцияға күдік тудырған жағдай туралы бірнеше хабарлама жарияланды. Қазақстан азаматтарының әлемдік қоғамдастықпен белсенді байланысын (көші-қон, туризм және іскерлік байланыстар) ескере отырып, елімізде инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елдерден аса қауіпті инфекциялардың әкелінуі мен таралуының алдын алу мәселелері тұрақты бақылауда. Мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерінде санитариялық-карантиндік бақылау жүргізіледі. Көліктің барлық түрінде дене қызуы жоғары, ауру белгілері бар немесе аса қауіпті инфекцияға күдік тудыратын адамдар анықталған жоқ", – деп мәлімдеді ведомство.

Министрлік инфекцияның елге әкеліну қаупін төмен деп бағалап, тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды.

Ресейдегі жағдай

Еске салайық, қазан айының басында Иркутск обаға қарсы ғылыми-зерттеу институтының 28 жастағы қызметкері Дарья Шипилова шығу тегі белгісіз ауыр пневмониядан қайтыс болды. Қайғылы оқиғаға бірден оның жұмыс ерекшелігі себеп болуы мүмкін деген болжам айтылды.

Дегенмен Ресей билігі әзірге оба індетінің таралғанын растаған жоқ. Сонымен қатар Роспотребнадзордың мәліметінше, марқұммен байланыста болған адамдар арасында да ауру жағдайлары анықталмаған.

Айта кетейік, бастапқы кезеңде 200-ге жуық адам медициналық бақылауға алынған. Олардың 90%-ы карантинді аяқтаған.

Тақырып бойынша: Роспотребнадзор шамамен 5 мың зертханалық зерттеу жүргізілгенін мәлімдеді. Нәтижесінде қауіпті патогендер анықталмаған.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) әзірге жағдайды тәуелсіз бағалау үшін Ресей тарапынан қосымша деректер сұратумен шектелді.

Тайландтағы жағдай

Айта кетейік, "егеуқұйрық безгегі" деп те аталатын лептоспироз Тайланд үшін жаңа инфекция емес. Әңгіме пандемия немесе белгісіз штамм туралы болып отырған жоқ. Қазір аурушаңдық деңгейінің өсуі байқалғанымен, жергілікті билік мұны жаңбырлы маусыммен байланыстырады.

Тайландтың Ауруларды бақылау департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 1 қаңтар мен 23 қыркүйек аралығында елде лептоспироздың 3 303 жағдайы тіркеліп, 46 адам қайтыс болған. Өлім-жітім көрсеткіші шамамен 1,39%-ды құрайды.

Туристер үшін негізгі қауіпсіздік ережесі – лас, тұрып қалған сумен жанасудан аулақ болу. Әсіресе теріде жарақат немесе зақым болған жағдайда сақтық таныту қажет.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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