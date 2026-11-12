#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+1°
$
444.76
495.37
5.37
Мақалалар

Шымкент хайуанаттар бағында сирек кездесетін жыланның 10 төлі дүниеге келді

Шымкент хайуанаттар, жылан, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 16:56 Сурет: Zakon.kz/Лика Морозова
Шымкент хайуанаттар бағында сирек кездесетін оқиға болды. Мұнда соңғы 30 жылда алғаш рет ірі жылан түрі ұрпақ өрбітті. Жаңа туған 10 жылан әзірге келушілерге көрсетілмейді. Қызметкерлер олардың өсіп-жетілуін күн сайын бақылап отыр. Жылан төлдерінің қалай өсіп жатқанын Zakon.kz тарқатады.

"Нағыз ғажайып!" – деп Раиса Долгова бір-біріне оратылып, шамның астында жылынған кішкентай жыландарды сүйсіне көрсетеді.

Шымкент қалалық хайуанаттар бағында жалғанаяқтылар тұқымдасына жататын улы емес жыландар соңғы 30 жылда алғаш рет ұрпақ өрбітті. Жыланның төлдері тамыз айының соңында туған. Алайда хайуанаттар бағының қызметкерлері олар сәл өскеннен кейін ғана көпшілікке көрсетуді жөн көрген.

Шымкент хайуанаттар бағында сирек кездесетін жыланның 10 төлі дүниеге келді , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 16:56

Сурет: Zakon.kz/Лика Морозова

"Төлдердің барлығы бірдей тіршілікке қабілетті болып туған жоқ. Себебі аналығы алғаш рет ұрпақ әкелді. Қазір террариумымызда бейімделу кезеңінен өтіп жатқан 10 жылан бар. Олардың басым бөлігі өздігінен қоректене алады. Ал екеу-үшеуі әлі күнге дейін біздің көмегімізсіз тамақ ішкен жоқ. Сондықтан әзірге оларды көрмеге шығармаймыз және келушілерге көрсетпейміз. Өйткені олар әлі кішкентай. Өсіп, ширауы керек. Оларды жаңа туған тышқандар мен егеуқұйрықтардың күшіктерімен қоректендіреміз. Әзірге ірі жемтікті жұта алмайды", – дейді хайуанаттар бағының қызметкері.

Бұл жылан түрі соңғы рет 1990 жылдардың басында ұрпақ өрбіткен. Содан бері бірнеше буын ауысып, қазіргі төлдердің дүниеге келуі хайуанаттар бағы үшін соңғы бірнеше онжылдықтағы ерекше оқиғаға айналды.

Жыландардың ата-анасы Шымкентке шетелден әкелінген. Аталығы Ресейден, ал аналығы Минск хайуанаттар бағынан жеткізілген.

"2026 жылдың басында ата-анасын бір террариумға орналастырдық. Олардың арасында өзара жақындық пайда болды. Мұндай жағдай бұл жылан түрінде сирек кездеспейді. Сөйтіп, біраз уақыттан кейін хайуанаттар бағында көптен күткен төлдер дүниеге келді. Бұл жыландардың ерекшелігі – төлдері аналығының ағзасында жұмыртқа қабығының ішінде дамып, дүниеге толық қалыптасқан күйде келеді", – дейді Раиса Долгова.

Хайуанаттар бағының қызметкерлері төрт айлық жыландардың өсуін мұқият бақылап отыр. Күн сайын олардың салмағы өлшеніп, ұзындығы тексеріледі. Кішкентай жыландар әбден жетіліп, өздігінен тіршілік етуге дайын болған кезде ғана хайуанаттар бағына келушілерге таныстырылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматы хайуанаттар бағында аққол гиббондар мен сақиналы құйрықты лемурлардың төлдері дүниеге келді
12:47, 06 маусым 2026
Алматы хайуанаттар бағында аққол гиббондар мен сақиналы құйрықты лемурлардың төлдері дүниеге келді
Шымкент хайуанаттар, жылан
16:56, Бүгін
Шымкент хайуанаттар бағында сирек кездесетін жыланның 10 төлі дүниеге келді
Алматы автобустарында жолаушылар қандай заттарын ұмытып кетеді
15:44, 09 қараша 2026
Алматы автобустарында жолаушылар қандай заттарын жиі ұмытып кетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дана Уайт
17:20, Бүгін
Счастье Даны Уайта: UFC получили два мегабоя после побоища Нурмагомедова и Двалишвили
Двукратный чемпион КПЛ Жереми Манзорро объявил о завершении профессиональной карьеры
16:56, Бүгін
Двукратный чемпион КПЛ Жереми Манзорро объявил о завершении профессиональной карьеры
Элина Свитолина держит в руках мяч
16:36, Бүгін
Свитолина назвала слагаемые победы над Муховой на Итоговом турнире WTA
Игрок молодежной сборной РК в игре
16:21, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана по футболу уступила Беларуси в товарищеском матче
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: