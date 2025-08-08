Қазақстандық кибералаяқтар Болгария азаматын алдап, миллиондаған теңге жымқырды
Полицияның хабарлауынша, 2025 жылғы мамыр–маусым айларында шетелдік азамат интернет-алаяқтардың құрбаны болған. Күдіктілер өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, оны ірі көлемдегі ақшаны үшінші тұлғалардың шотына аударуға көндірген.
Зардап шеккен азаматтың өтініші бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында сандық технологияларды қолдану арқылы жедел-іздестіру шаралары жүргізілді. Нәтижесінде қылмыстық схеманы ұйымдастырған екі адам – Павлодар облысының тұрғындары анықталды. Сондай-ақ қылмысқа қатысы бар болуы мүмкін тағы төрт күдікті белгілі болды, олардың рөлі нақты анықталуда.
"Контрафакт" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында ұсталды
"Ұстау шаралары Павлодар қаласы аумағында "Контрафакт" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында жүргізілді. Тінту барысында **ұялы телефондар мен бірқатар ақша қаражаты тәркіленді", – делінген хабарламада.
Алдын ала мәлімет бойынша, күдіктілер Көкшетау қаласында және Қорғалжын ауданында жасалған тағы екі ұқсас қылмысқа қатысы бар болуы мүмкін. Қазіргі уақытта басқа да мүмкін жәбірленушілерді анықтау жұмыстары жүргізілуде.
Барлық күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Бұған дейін Шымкентте 400 адамды алдаған ірі қаржы пирамидасы әшкереленгені хабарланған болатын.