Жаңалықтар мұрағаты
Оқиғалар

Қытайлық мотоциклші Маңғыстаудағы тас жолда тұралап қалды

Қытайлық мотоциклші Маңғыстаудағы тас жолда тұралап қалды , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 09:25 Сурет: polisia.kz
Маңғыстау облысында патрульдік полицейлер шетел азаматына көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 10 тамызда республикалық Шетпе — Сайөтес — Бейнеу тас жолында Маңғыстау облысының патрульдік полиция қызметкерлері Сайөтес ауылына қарама-қарсы жол жиегінде жүрген және Ақтау қаласына қарай қозғалысын жалғастыра алмаған Қытай Халық Республикасының азаматы – мотоциклшіге көмек қолын созды.

"Полиция тоқтау себебін анықтау үшін шетелдіктен себебін сұрайды. Әңгімелесу барысында туристің мотоциклінің дөңгелегі жарылып кеткені және оның баратын жеріне өз бетінше жете алмағаны анықталды",- делінген ақпаратта.

Осылайша, патрульдік полиция қызметкерлері ГАЗель жүк көлігін тоқтатып, жүргізушімен шетелдік туристі мотоциклмен бірге Ақтау қаласына жеткізу туралы келісім жасаған.

"Бұл жағдай полицияның басты міндеті – қоғамдық тәртіпті сақтау ғана емес, сондай-ақ азаматтығына қарамастан қиын жағдайға тап болған адамдарға көмек көрсету екенін тағы да растайды",- деп қорытындылады ІІМ.

Бұған дейін Қаламқас кен орнында жол апаты болып, екі адамның зардап шеккенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
