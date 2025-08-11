#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Оқиғалар

Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды

Бақтияр Ержігітов, ұшқыш, тікұшақ апаты, Павлодар облысы , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 17:51 Сурет: Павлодар облысы әкімдігі
Шарбақты ауданы Шалдай ауылынан шыққан, ұшқыш Бақтияр Ержігітовті туған-туыстары мен жақындары ақтық сапарға шығарып салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетсек, Алматы облысында апатқа ұшыраған әскери тікұшақтағы екі ұшқыштың денесі күні кеше Сорбұлақ көлінің түбінен табылған болатын.  

Облыс әкімі Асайын Байханов Ертіс-Баян жұртшылығы атынан жары Раушанға, балалары Ахмад пен Айлинге, ата-анасы Сәниолла Ержігітұлы мен Айман Задашқызына қайғырып көңіл айтты. 

"Сорбұлақ көлі үстінде әскери тікұшақ кенеттен байланыссыз қалған сәтте, бәріміздің жүрегіміз бір үміт, бір күдікпен соқты. "Аман болар… оралар…" деген тілекпен алаңдап, дұғада болдық. Алайда тағдырдың жазуы басқа екен. Бақтияр ата-анасының көз қуанышы, отбасының тірегі, елінің ертеңіне үміт болған азамат еді. Сіздердің қайғыларыңыз – баршамыздың ортақ қайғымыз. Бахтияр есімізде мәңгі, жүректерге өшпестей із қалдырған қаһарман батыр. Жаны жәннәтта, нұры пейіште шалқысын", деп әкімдіктен аймақ басшысының сөзін келтіреді.

Марқұм Ақтөбедегі әскери училищені, Талғат Бигелдинов атындағы әскери институтты тәмамдап, Семейде, кейін Жетігенде қызмет етті. Борт инженері қызметінен майор шеніне дейін көтерілді. Жасы небәрі 32-де еді. Бірақ сол қысқа ғұмырдың өзі ерлікке, елге адалдыққа толы болды.

Еске сала кетейік, бортта үш әскери қызметкері болған EC-145 әскери тікұшағы 25 шілдеде радардан жоғалды. Келесі күні Алматы облысындағы Сорбұлақ көлінен тікұшақ бөлшектері табылды. Оқиға орнында ТЖМ құтқарушылары жұмыс істеді.  Өткен демалыс күндері екі адамның мәйіті су түбінен шығарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
Оқиғалар
16:02, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
ШҚО-да түрмеге есірткі өткізбек болған курьер камераға түсіп қалды
Оқиғалар
15:36, Бүгін
ШҚО-да түрмеге есірткі өткізбек болған курьер камераға түсіп қалды
Тоқаев ЖИ саласын дамыту жөнінде кеңес өткізді: АҚШ пен Қытайды айта отырып, елдегі кем-кетікті тізіп берді
Оқиғалар
14:24, Бүгін
Тоқаев ЖИ саласын дамыту жөнінде кеңес өткізді: АҚШ пен Қытайды айта отырып, елдегі кем-кетікті тізіп берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: