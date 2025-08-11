#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Оқиғалар

Астанада тоғызыншы қабаттан құлаған бала: оқиға куәгері болған жағдайды баяндап берді

Терезе, Астана, тоғызыншы қабат, құлау, бала, оқиға куәгері , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 19:48 Сурет: Zakon.kz
Астанада дәрігерлер тоғызыншы қабаттан екінші қабаттың шығыңқы төбесіне құлаған баланың өмірі үшін күресуде. Оқиға куәгері болған оқыс жайтты баянды берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл оқиға туралы астаналық Шыңғыс Түсіпбаев Instagram-дағы жеке парақшасында баяндап, видео жариялады. Оның айтуынша, ол Түркістан көшесіндегі үйлердің бірінің жанына келгенде айқайды естіген.

"Дауыс шыққан жаққа қарасам екінші қабаттың шығыңқы бөлігінде алты жасар бала ес-түссіз, қимылсыз жатыр. Екінші қабаттағы пәтердің терезесінен әйел адам оны бір қолымен ұстап тұр екен, ойы - ары қарай домалап кетпесе деген секілді. Өйткені ол өз-өзіне келіп, қозғала бастапты. Айналадағы адамдар да тез әрекет етті: біреу бала тағы төмен құлаған жағдайда деп көрпе алып келді, тағы үш жігіт пәтерге қарай жүгірді. Кейін екеуінің есімі Абай мен Қыдырәлі екенін білдім, үшіншісінің есімін білмеймін. Мен егер құлаған жағдайда баланы қағып алу үшін төменде дайын тұрдым. Осы сәтте Абай терезеден шығып, баланы күнқағардан көтеріп алды. Осы сәтте жедел жәрдем көлігі де келіп жетті, дәрігерлермен бірге мен пәтерге кірдім. Біз кірген кезде бала есін жиып алыпты, бақырып қатты жылады. Екпе салу кезінде мен баланы ұстап тұрдым", - дейді ер адам.

Оның айтуынша, оқиға кезінде баланың анасы мен ағалары үйде болған.

"Осыдан кейін жедел жәрдем көлігі баланы алып кетті. Бәрі жақсы болады деп үміттенемін", - дейді оқиға куәгері.

Ол көпқабатты тұрғын үйде тұратын адамдарға балаларының қауіпсіздігі үшін терезеге қорғаныш құралдарын орнатуға кеңес береді.

Айта кетсек, Қызылордада полицейлерден қашқан мас жүргізуші ұсталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қызылордада құрылыс дүкені түгі қалмай өртеніп кетті
Оқиғалар
19:57, 11 тамыз 2025
Қызылордада құрылыс дүкені түгі қалмай өртеніп кетті
Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды
Оқиғалар
17:51, 11 тамыз 2025
Тікұшақ апаты: Павлодар облысында қаралы қауым Бақтияр Ержігітовті ақтық сапарға шығарып салды
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
Оқиғалар
16:02, 11 тамыз 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пәндік олимпиада жеңімпаздарының ұстаздары мен тәлімгерлеріне алғыс айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: