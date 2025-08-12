#Қазақстан
Оқиғалар

Алматыда жүргізуші жол ережесін бұзды, ал айыппұлдар басқа қалаға кетіп отырған

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 13:41 Фото: Zakon.kz
Алматыда бір жүргізуші жол жүру ережелерін бұзып жүргенде, айыппұлдар оның орнына Орал қаласының тұрғынына келе бастаған, деп хабарлайды Zakon.kz. Бұл туралы 2025 жылғы 12 тамызда қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Екі бірдей көлік, бірдей мемлекеттік нөмір, бірақ иелері әртүрлі. Біреуі Алматыда ережені үнемі бұзса, екіншісі – Оралдан заңды сақтап жүретін жүргізуші – кенеттен айыппұл ала бастады. Тексеру барысында белгілі болғандай, ереже бұзған азамат жалған мемлекеттік нөмірді пайдаланған. Полицейлер оны бірнеше күн ішінде анықтап, ұстады", – делінген хабарламада.

Бұзушыны Алматы қаласы ПД Жергілікті полиция қызметі басқармасының іздестіру бөлімінің қызметкерлері анықтап, ұстаған.

Сондай-ақ полиция Дженнифер Лопестің фанаттарын алдап пайда таппақ болған адамды ұстағанын хабарлады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
