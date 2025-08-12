Алматыда жүргізуші жол ережесін бұзды, ал айыппұлдар басқа қалаға кетіп отырған
Фото: Zakon.kz
Алматыда бір жүргізуші жол жүру ережелерін бұзып жүргенде, айыппұлдар оның орнына Орал қаласының тұрғынына келе бастаған, деп хабарлайды Zakon.kz. Бұл туралы 2025 жылғы 12 тамызда қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Екі бірдей көлік, бірдей мемлекеттік нөмір, бірақ иелері әртүрлі. Біреуі Алматыда ережені үнемі бұзса, екіншісі – Оралдан заңды сақтап жүретін жүргізуші – кенеттен айыппұл ала бастады. Тексеру барысында белгілі болғандай, ереже бұзған азамат жалған мемлекеттік нөмірді пайдаланған. Полицейлер оны бірнеше күн ішінде анықтап, ұстады", – делінген хабарламада.
Бұзушыны Алматы қаласы ПД Жергілікті полиция қызметі басқармасының іздестіру бөлімінің қызметкерлері анықтап, ұстаған.
