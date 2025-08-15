#Қазақстан
Оқиғалар

6 млрд теңгеге вейп: Астанада заңсыз айналым жүргізген ірі көтерме желінің қызметі тоқтады

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 10:02 Фото: unsplash
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желінің қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.

Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 5 қойма анықталды.

Тінту барысында 490 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін кіріс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін еді.

Бұдан бөлек, күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Олар ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық жолмен келген ақшаның ізін жасыру мақсатында банктік карталар өз атына ресімделген адамдарды, яғни дроперлерді — пайдаланған.

"Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалған, жалпы сомасы 92 млн теңгеден асады",- делінген ақпаратта.

Соттың санкциясымен тыйым салынған өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған автокөлікке тыйым салынды.

Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде.

"Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді",- деп қорытындылады ҚМА.

Бұған дейін Оралда қоқыс контейнерінен шақалақ табылғандығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
