Тоқаев Астана қаласы бойынша ҰҚК департаментінің жаңа ғимаратына барды
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 19 тамызда Астана қаласы бойынша ҰҚК департаментінің жаңа ғимаратын аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа жедел орталық, қызметкерлердің жұмыс кабинеттері және заманауи талаптарға сай жабдықталған қызметтік бөлмелер таныстырылды.
Президент елорда тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті материалдық-техникалық базамен жарақтандырылған жаңа ғимараттың құрылыс жұмыстарына оң баға берді.
Бұған дейін мемлекет басшысының Өзбекстан Олий Мәжілісі Сенатының төрағасы Танзила Нарбаеваны қабылдағанын жазғанбыз.
