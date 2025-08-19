#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Тоқаев Астана қаласы бойынша ҰҚК департаментінің жаңа ғимаратына барды

Астана қаласы бойынша ҰҚК департаментінің жаңа ғимаратына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 13:03 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 19 тамызда Астана қаласы бойынша ҰҚК департаментінің жаңа ғимаратын аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа жедел орталық, қызметкерлердің жұмыс кабинеттері және заманауи талаптарға сай жабдықталған қызметтік бөлмелер таныстырылды.

Сурет: akorda.kz

Президент елорда тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті материалдық-техникалық базамен жарақтандырылған жаңа ғимараттың құрылыс жұмыстарына оң баға берді.

Бұған дейін мемлекет басшысының Өзбекстан Олий Мәжілісі Сенатының төрағасы Танзила Нарбаеваны қабылдағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
