Оқиғалар

"Қазавиақұтқару" тікұшағы Степногорск пен Есілден Көкшетауға екі құтқару рейсін орындады

Тікұшақ, санавиация, Степногорск, Есіл, Көкшетау, екі рейс, екі бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 18:59 Сурет: ҚР ТЖМ
20 тамызда ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ тікұшағы Степногорск және Есіл қалаларынан Көкшетау қаласына санитарлық авиация желісі бойынша екі құтқару рейсін орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік атап өткендей, екі кішкентай балаға (бреуі бір жаста, екіншісі үште) мамандандырылған медициналық көмек қажет болған.

"2022 және 2024 жылы туылған балақайлар ұшқыштар мен медициналық топтың үйлесімді жұмысының арқасында жедел түрде емдеу мекемесіне жеткізілді. ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ тікұшақтары еліміздің кез келген түкпірінен адамдарды құтқаруға және эвакуациялауға әрдайым дайын", делінген хабарламада.

Бұған дейін 19 жастағы бойжеткен Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен шұғыл жеткізілгені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада дәмханаға жұмысқа орналасуға келген ер адам телефон ұрлаған
Оқиғалар
17:00, Бүгін
Астанада дәмханаға жұмысқа орналасуға келген ер адам телефон ұрлаған
Маңғыстауда киік мүйіздерін заңсыз сақтаған тұрғын ұсталды
Оқиғалар
15:13, Бүгін
Маңғыстауда киік мүйіздерін заңсыз сақтаған тұрғын ұсталды
Маңғыстауда бұзақылық жасаған жасөспірімге рақымшылық жасалды
Оқиғалар
13:48, Бүгін
Маңғыстауда бұзақылық жасаған жасөспірімге рақымшылық жасалды
