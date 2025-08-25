#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Оқиғалар

Алматы полициясы электровелосипедтерді тіркеудің маңыздылығын түсіндірді

Алматы полициясы электровелосипедтерді тіркеудің маңыздылығын түсіндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2025 15:29 Сурет: polisia.kz
Алматыда электровелосипедтер саны айтарлықтай артты. Бұл көлік қолжетімділігімен, экологиялық тазалығымен және қалалық жағдайда пайдалану ыңғайлылығымен танымал. Дегенмен, кейбір тұрғындар электровелосипедтерді мопедтің баламасы ретінде қолданып, тіркеу талаптарын орындаудан жалтарып жүр.

Полицейлердің мәліметінше, электровелосипедтердің көпшілігі сағатына 40–45 шақырым жылдамдықпен қозғалып, 400 ватттан жоғары қуатқа ие.

Мұндай техникалық сипаттамалар заңда белгіленген шекті нормадан асып түседі және бұл көліктерді автоматты түрде мопед санатына жатқызады. Осыған сәйкес олар міндетті түрде тіркеліп, техникалық паспорты, мемлекеттік нөмірі және сақтандыру құжаты болуы тиіс.

"Азаматтардың электровелосипедке деген қызығушылығын түсінеміз. Алайда заң бойынша қуаты 250 ватттан жоғары және жылдамдығы сағатына 25 шақырымнан асатын көліктер мопед санатына кіреді. Сондықтан оларды қоғамдық жолдарда тіркеусіз жүргізуге болмайды. Бұл талаптар тек қауіпсіздік шараларына ғана емес, сонымен қатар иелерінің құқығын қорғауға да қатысты: тіркеу меншік құқығын растайды және көлік ұрланған немесе жоғалған жағдайда оны иесіне қайтаруды жеңілдетеді, – деді Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Асхат Құлбаев.

Полиция өкілдерінің айтуынша, мұндай көліктердің тіркеусіз жүруі жол қозғалысы инфрақұрылымына салмақ түсіріп, жол-көлік оқиғаларының көбеюіне себеп болуы мүмкін. Сондықтан электровелосипедтерді тіркеу – ең алдымен жолдағы қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің маңызды шарты.

Бұған дейін Астанада жалған нөмірмен көлік басқарған жүргізуші ұсталғандығы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дәрігерлерге шабуыл: Әлназарова Тоқаевқа медицина қызметкерлерін қорғау шаралары туралы айтты
Оқиғалар
17:01, Бүгін
Дәрігерлерге шабуыл: Әлназарова Тоқаевқа медицина қызметкерлерін қорғау шаралары туралы айтты
Сайранда жеке аумақтағы тұрғын үй қызыл жалынға оранды
Оқиғалар
16:43, Бүгін
Сайранда жеке аумақтағы тұрғын үй қызыл жалынға оранды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: