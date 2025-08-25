Сайранда жеке аумақтағы тұрғын үй қызыл жалынға оранды
2025 жылғы 25 тамызда Алматы қаласындағы Варламов көшесінде жеке үй отқа оранды. Оқиға орнынан түсірілген бейнежазбаны Zakon.kz редакциясына куәгерлер жіберді. Толығырақ ақпаратта.
Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) баспасөз қызметі өрттің жақын маңдағы құрылыстарға тарау қаупі бар екенін нақтылады.
ТЖД сондай-ақ судың үздіксіз берілуі ұйымдастырылғанын атап өтті.
"Ең жақын су көзі (өрт сөндіру гидранты) бар болғаны 100 метр қашықтықта орналасқан", – делінген Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметінің хабарламасында.
Белгілі болғандай, оқиға орнына 50 адамнан тұратын жеке құрам мен 4 техника жіберілген.
Мамандардың нақтылауынша, қабылданған шаралардың арқасында өрт сағат 15:48-де оқшауланды.
"Өртті сөндірудің қиындығы бір-біріне тығыз салынған ғимараттардың күрделі құрылымдық ерекшеліктерінде болды", – деп түсіндірді Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметі.
