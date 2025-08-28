Мыңдаған тонна балық Еуропаға заңсыз экспортталды: Қазақстанға 80 миллиард теңгеден астам зиян келді
Мәліметтерді облыстық прокуратура 2025 жылғы 28 тамызда жария етті:
Балық шаруашылығы субъектілері 20-дан астам еншілес кәсіпорын құрып, олар арқылы балық өнімдерін шетелге экспорттаған.
Бұл ретте еншілес компанияларда бекітілген су қоймалары болмаған, балық аулауға квота болмаған және экспортқа рұқсат алмаған.
Балық аулауға 270 тонна көлемінде шегі бар серіктестіктердің бірін мысалға алуға болады.
Дегенмен, ол іс жүзінде 4 920 тонна балық экспорттады, бұл лимиттен 18 есе көп.
Оның 2 096 тоннасы еншілес компаниялар арқылы экспортталған.
Уәкілетті органның қорытындысы бойынша 4 балық аулау субъектісі мен олардың еншілес компанияларының заңсыз әрекеттерінен келген шығын көлемі 80 миллиард теңгеден асты.
Анықталған фактілер бойынша Қылмыстық кодекстің 234-бабы (экономикалық контрабанда) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.