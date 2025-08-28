#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Оқиғалар

Алматыда ірі есірткі зертханасының ұйымдастырушысы сотталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 12:31 Фото: pexels
Алматыда өткен жылдың қазан айында жерасты есірткі зертханасын ұйымдастырғаны үшін ұсталған Алматы облысының 35 жастағы тұрғыны 8 жылға бас бостандығынан айырылды.

Зертхана Медеу ауданының жеке секторында орналасқан.

Қала прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген арнайы іс-шара барысында полиция қызметкерлері 21 келіден астам дайын мефедрон, химиялық реагенттер, есірткі өндірісі мен буып-түюге арналған құрал-жабдықтарды тапты және тәркіледі.

"Бұл азаматқа қатысты соттың үкімі атқарылған жұмыстардың заңды нәтижесі болып саналады. Есірткі зертханасының ұйымдастырушысы кінәлі деп танылды, тиісті жазасын алады. Мұндай қылмыстар қоғам үшін үлкен қауіп төндіреді, сондықтан Алматы полициясы есірткі қылмысына қарсы күресті жүйелі түрде жалғастырып келеді. Біздің мақсатымыз – жеткізу арналарының жолын кесу, синтетикалық есірткілердің таралуына жол бермеу және жастарды есірткі қауіпінен қорғау", – деді Алматы қалалық ПД есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Полиция есірткі жасау және таратқаны үшін қатаң қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістанда қызғаншақ қазақстандық жүкті әйелін тексеруге келген фельдшерді соққыға жықты
Оқиғалар
12:42, Бүгін
Түркістанда қызғаншақ қазақстандық жүкті әйелін тексеруге келген фельдшерді соққыға жықты
Тоқаев Украина, Үндістан, Грузия және өзге де елдердің басшыларына ыстық ықыласын жолдады
Оқиғалар
12:14, Бүгін
Тоқаев Украина, Үндістан, Грузия және өзге де елдердің басшыларына ыстық ықыласын жолдады
Мыңдаған тонна балық Еуропаға заңсыз экспортталды: Қазақстанға 80 миллиард теңгеден астам зиян келді
Оқиғалар
10:42, Бүгін
Мыңдаған тонна балық Еуропаға заңсыз экспортталды: Қазақстанға 80 миллиард теңгеден астам зиян келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: