Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі спортзалдағы жөндеу жұмыстарын өз бетінше жүргізіп, ауыр жарақат алды
Оқыс оқиға туралы ақпарат 29 тамызда әлеуметтік желілерде тарай бастады. Онда "мұғалім спортзалдың киім ауыстыру бөлмесін өз күшімен жөндеп жатқанда, электроинструментпен абайсыз жұмыс істеген. Бір сәтте "болгарка" қолынан шығып кетіп, айналып тұрған дискісі аяғына тиген" делінген. Зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсетіліп, кейін жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген.
Ақмола облысының білім басқармасы бұл оқиғаға түсініктеме берді. Ведомство мәліметі бойынша, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі М.К. Накеновтың басына түскен апат 2025 жылғы 27 тамызда орын алған.
"Мұғалімнің әріптестері – С.Д. Ескендиров және А.С. Шерстнев кәсіби жауапкершілік танытып, жедел алғашқы медициналық көмек көрсетті және жедел жәрдем шақырды. Олардың үйлесімді іс-қимылдарының арқасында зардап шегушінің жағдайы дәрігерлердің келуіне дейін тұрақтандырылды және оның қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Айта кету керек, спортзалдағы бөлменің жөндеу жұмыстары мұғалімдердің өз бастамасымен жүзеге асып жатқан болатын. Бұл шараның мақсаты – оқу процесінің ұйымдастырылуын жақсарту және жаттығу үшін кеңістік аймақтарын бөлу болды", – деп мәлімдеді облыс әкімдігі.
Оқиға болғаннан кейін мектеп әкімшілігі еңбек қауіпсіздігі бойынша шұғыл нұсқаулық өткізді, жұмыс орындарында қауіпсіздік талаптарының сақталуын күшейтті.
"Қазіргі уақытта М.К. Накенов ауруханада дәрігерлердің бақылауында жатыр. Оның жағдайы тұрақты деп бағаланып, қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Ақмола облысының білім басқармасы зардап шеккен мұғалімге шын жүректен қолдау білдіріп, тезірек сауығуын тілейді", – делінген ақпаратта.
Алдағы уақытта облыс бойынша барлық білім беру ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуын бақылау күшейтілетінін айтты.
"Білім басқармасы педагогикалық қызметкерлер өз кәсіби міндеттерінен тыс жұмыстарға шықпау керек екеніне назар аударады. Тіпті өз бастамасымен жасалған жұмыстар да білім беру процесіне жатпайды және мұндай әрекеттер қатаң тыйым салынған – қандай жақсы ниетпен болса да. Барлық техникалық және шаруашылық жұмыстар тек арнайы мамандармен жүргізілуі керек, олар барлық қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақтай отырып жүзеге асырылады", – деп қорытындылады басқарма.
