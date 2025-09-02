Алматыда самокат тізгіндеген жасөспірімдер нәресте жатқан арбаны қағып кетті
Фото: Zakon.kz
Желіде Алматыдағы шағын көшелердің бірінде самокат тізгіндеген екі жасөспірімнің нәресте жатқан арбаны қағып кеткені бейнеленген видео тарады. Абырой болғанда, сәби зардап шеккен жоқ. Zakon.kz тілшісі оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қалалық полиция департаментіне жүгінді.
2025 жылдың 2 қыркүйегінде полиция қызметкерлері құқық бұзған кәмелетке толмағандарды анықтағанын нақтылады.
Олар жеке қозғалуға арналған құралдарды пайдалану ережесін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал олардың ата-аналарына балаларын дұрыс тәрбиелемегені үшін шара қолданылды.
Сондай-ақ, жасөспірімдермен және олардың ата-аналарымен профилактикалық және құқықтық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
"Оларға мұндай құқық бұзушылықтарға жол берілмейтіні, бақылаудың күшейтілетіні және оның салдары туралы түсініктеме берілді", – делінген Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі ақпаратында.
Бұған дейін Алматылық 55 жастағы әйелді самокат мінген қыз қағып кетіп, оқиға орнынан қашып кеткенін жазғанбыз.
