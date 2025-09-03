Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге тағы да жіберілгені белгілі болды
Бұған дейін Қазақстанда Мұхтар Ербаян Алматы қаласының Орталық қалалық клиникалық ауруханасында және Астанадағы Ұлттық нейрохирургия орталығында ем алған болатын. 2024 жылдың тамызынан бастап 2025 жылдың қаңтарына дейін отбасының қолдауымен Түркияда қалпына келтіру емінен өтті. Қазақстанға оралғаннан кейін мамандардың бақылауында болды және үйде медициналық көмек алды.
"Комиссияның жұмыс органының шешімімен нейромодуляторлық ем жүргізу және пациенттің соматикалық мәртебесін сақтау үшін Medipol Global клиникасына (Түркия) емделуге Мұхтар Ербаянды жіберу мақұлданды", деп хабарлайды ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Пациентті Астанадан Ыстамбұлға тасымалдау ҚР Ішкі істер министрлігінің бортында, ҚР ДСМ Ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығының мобилдік бригадасының медициналық сүйемелдеуімен жүзеге асырылды.
Пациентті клиника өкілдері қарсы алды. Пациенттің жағдайы тұрақты, трахеостомияда.
Осыдан 1,5 жылдан астам уақыт бұрын астаналық жас Алматыда әскери борышын өтеп жүріп ауыр жарақат алған. 2025 жылдың 24 маусымында массажист Ұлпан Советбекқызы науқастың жағдайына қатысты пікір білдірген болатын.