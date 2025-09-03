#Қазақстан
Оқиғалар

Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге тағы да жіберілгені белгілі болды

Мұхтар Ербаян, Түркия, әскери борыш, ауыр жарақат, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 18:48 Сурет: Instagram/erbayan2024
2023 жылы әскери қызметті өткеру кезінде ауыр бас сүйек-ми жарақатын алған ҚР Ұлттық ұланының бұрынғы әскери қызметшісі Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге жіберілгені белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін Қазақстанда Мұхтар Ербаян Алматы қаласының Орталық қалалық клиникалық ауруханасында және Астанадағы Ұлттық нейрохирургия орталығында ем алған болатын. 2024 жылдың тамызынан бастап 2025 жылдың қаңтарына дейін отбасының қолдауымен Түркияда қалпына келтіру емінен өтті. Қазақстанға оралғаннан кейін мамандардың бақылауында болды және үйде медициналық көмек алды.

"Комиссияның жұмыс органының шешімімен нейромодуляторлық ем жүргізу және пациенттің соматикалық мәртебесін сақтау үшін Medipol Global клиникасына (Түркия) емделуге Мұхтар Ербаянды жіберу мақұлданды", деп хабарлайды ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.

Пациентті Астанадан Ыстамбұлға тасымалдау ҚР Ішкі істер министрлігінің бортында, ҚР ДСМ Ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығының мобилдік бригадасының медициналық сүйемелдеуімен жүзеге асырылды.

Пациентті клиника өкілдері қарсы алды. Пациенттің жағдайы тұрақты, трахеостомияда.

Осыдан 1,5 жылдан астам уақыт бұрын астаналық жас Алматыда әскери борышын өтеп жүріп ауыр жарақат алған. 2025 жылдың 24 маусымында массажист Ұлпан Советбекқызы науқастың жағдайына қатысты пікір білдірген болатын

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
