#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Оқиғалар

Алматыда жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған адам қаза тапты

Алматыда жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 11:22 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 4 қыркүйекке қараған түні жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған ер адамды Subaru Outback көлігі қағып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Райымбек даңғылында, "Барлық" және "Алтын Орда" базарларының қарсы бетінде болған. Ер адам жол бойында орналасқан екі жерасты өткелінің бірін пайдаланбай, көлік жолын кесіп өтпек болған.

Сурет: Zakon.kz

Шығыс бағытта келе жатқан көлік бір сәтте ер адамды қағып кеткен. Жарақат алған адам жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында көз жұмған.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің айтуынша, Subaru Outback жүргізушісі соқтығысудан барынша қашуға тырысқан. Олардың пайымдауынша, ер адам асфальтқа қатты құлап, соның салдарынан қаза болған болуы мүмкін.

Сурет: Zakon.kz

Қазіргі уақытта жол апатына қатысты барлық мән-жайларды жол-патрульдік полиция қызметкерлері мен криминалистер анықтап жатыр. Қаза тапқан ер адамның жеке басы да анықталуда.

Бұған дейін Таразда 1 қыркүйек күні мектеп оқушысын өлтіріп кеткендігін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
Оқиғалар
15:07, Бүгін
Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Оқиғалар
14:53, Бүгін
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Перизат Қайраттың мүлкі аукционға қойылады
Оқиғалар
14:46, Бүгін
Перизат Қайраттың мүлкі аукционға қойылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: